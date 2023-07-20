20.07.2023, 10:02
ФОТО | Отт Тянак помог осуществить мечту маленького мальчика
ФОТО: | Delfi Meedia
Чемпион мира по ралли Отт Тянак исполнил мечту маленького мальчика Рудольфа и показал ему автомобиль Ford Puma Rally1 в рамках программы „День моей мечты“
„Это Рудольф. Жизнь не была к нему добра, но он смеется и радуется. Рудольф мечтал увидеть настоящую гоночную машину, и я более чем счастлив, что сумел ему в этом помочь. Ты вдохновляешь всех нас, Рудольф!“ — написал Тянак в социальных сетях.
Сегодня Тянак и штурман Мартин Ярвеоя стартуют на „Ралли Эстония“. В 2020 году им удалось выиграть домашний этап КМ, лучшим в следующие два года был Калле Рованперя (Toyota).
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