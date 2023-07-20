Олимпийскую чемпионку Исинбаеву призвали вернуть премии, машины и квартиру, полученные за время карьеры в России
Тренер по легкой атлетике Анна Гвиниашвили, которая работала в Дагестане на стадионе им. Елены Исинбаевой, в интервью Sport24 раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку за слова о „номинальном воинском звании майора“.
По ее словам, если Исинбаева действительно так считает, то должна компенсировать стране все затраты.
„Если для нее это было действительно номинально, то тогда пускай вернет номинальные зарплату, все премии, машину и квартиру, что ей дала родина.
Я всегда была против, чтобы стадион в Дагестане носил ее имя. Она для Дагестана не сделала ничего“, — заявила Гвиниашвили.
17 июля спортсменка заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер.
Исинбаева много лет помогала Путину держаться за власть.
В ходе президентских выборов 2018 года она входила в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом „Вашингтон Кэпиталз“ Александром Овечкиным.
Источник: „Gazeta“
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