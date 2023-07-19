За рубежом
19.07.2023, 19:34

Минобороны России: все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов

 
Перевозчик зерна, иллюстративное фото.
Перевозчик зерна, иллюстративное фото.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Министерство обороны России заявило, что из-за выхода РФ из зерновой сделки с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, передает Meduza.

В ведомстве также добавили, что страны флага таких судов „будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима“.

В заявлении Минобороны говорится, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

„Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке“, — добавили в ведомстве.

  • 17 июля российские власти объявили, что договоренности по зерновой сделке прекратили действие и она остановлена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что часть договоренностей, касающихся России, „не выполнена до сих пор“.

  • После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, „если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать“. В Кремле ответили, что стороны, которые попытаются продолжить реализацию зерновой сделки без участия России, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий

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