МНЕНИЕ | Инновации должны продвигаться по всей Эстонии, а не только в Таллинне и Тарту(1)
Эстония продолжает наслаждаться волной роста инновационных предприятий, но процесс ограничен главным образом крупными городами. Однако новаторские и творческие идеи, способствующие развитию людей, присутствуют практически в каждом уголке Эстонии. Почему мы так редко слышим о революционных идеях и стартапах из регионов, и что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию?
Инновации и все, что с ними связано, сегодня ценнее любого природного ресурса. Инновации способствуют росту спроса, и если другие ресурсы уменьшаются со временем, то, сохраняя актуальность, региону не нужно беспокоиться о будущем. Только технологии и инновации способны обеспечить доступность важных услуг и товаров для всех членов общества, таких как качественное здравоохранение и образование, а также более повседневные услуги, такие как транспорт, логистика, информация и коммуникация. Важно обеспечить распространение инноваций за пределами столицы и охватить маленькие городки вместе с местными сообществами по всей Эстонии. Для достижения этой цели мы должны приоритетно рассматривать региональную политику, поддержку развития регионов, уважение к людям и создание благоприятной среды для предпринимательства.
Как говорит поговорка, „нужна целая деревня, чтобы воспитать ребенка“. Точно так же инновации и стартапы развиваются внутри стартап-сообщества, но когда это происходит только в Таллинне и Тарту, это означает, что идеи и стартапы ограничены определенным числом людей. На самом деле инновационные идеи и новаторское мышление есть повсюду, проблема заключается в ситуации в регионе и в том, как это влияет на них.
Таким образом, первым шагом следует изменить мышление, что инновации и предпринимательство возможны только в крупных городах. Инвестируя в образование и возможности по всей Эстонии, мы можем предоставить равные возможности и для регионов. Улучшение качества образования и обеспечение ресурсов помогут постепенно уменьшить существующий значительный разрыв между Таллинном и остальной Эстонией, позволяя создать баланс в распределении активных жителей. Именно люди с разными профессиональными, идеологическими и мировоззренческими фонами являются ключевыми для развития, потому что только так мы можем по-настоящему смотреть в будущее в различных областях и на разных уровнях. В настоящее время разные люди живут в своих „пузырях“, почти не сталкиваюсь с другими - выпускники элитных школ не понимают людей из сельских школ, люди, работавшие всю жизнь на заводах, не понимают сферу информационных технологий и так далее. Однако именно в командах с очень разными людьми приходят к оригинальным мыслям, которые нам так нужны.
Большую роль играет также видимость инноваций и всего технологического мира на месте. Каждый маленький элемент имеет значение, например, если учитель умеет использовать искусственный интеллект, то и ученики это умеют, если семейный врач в курсе инновационных медицинских решений, то и его пациенты знают и используют их.
Повседневная жизнь определяет, насколько хорошо или плохо мы знакомы со знаниями, технологиями и открытиями, которые могут вдохновить на интерес к дальнейшему обучению и развитию. Именно так к нам и приходят те идеи, о которых мы сами бы никогда не подумали, и растут организации, укрепляющие нашу экономику.
Очень критичной особенно в самом начале пути является поддержка – советы: менторство: опорные услуги и конечно микроинвестиции. Если проследить путь развития стартапов в Эстонии – то видно, как предлагаемые услуги создают своего рода лестницу, по которой можно двигаться вверх. В хорошо работающей экосистеме не остается мест, когда команда остается в тупике и наедине – на каждом этапе есть куда обратиться хотя бы за советом.
Успех эстонского стартап-предпринимательства уже не зависит только от ограниченного круга людей, это дело всего общества. Важно создать равные возможности во всей стране как в образовании, так и в распространении информации и поддержке, что позволит талантам расцвести за пределами существующих границ. Кроме того, важно создать поддерживающее сообщество, объединяющее образовательные учреждения, компании, инвесторов и менторов, потому что именно так мы сможем продвигать инновации по всей стране.
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