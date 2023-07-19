МНЕНИЕ | Инновации должны продвигаться по всей Эстонии, а не только в Таллинне и Тарту

Инновации и все, что с ними связано, сегодня ценнее любого природного ресурса. Инновации способствуют росту спроса, и если другие ресурсы уменьшаются со временем, то, сохраняя актуальность, региону не нужно беспокоиться о будущем. Только технологии и инновации способны обеспечить доступность важных услуг и товаров для всех членов общества, таких как качественное здравоохранение и образование, а также более повседневные услуги, такие как транспорт, логистика, информация и коммуникация. Важно обеспечить распространение инноваций за пределами столицы и охватить маленькие городки вместе с местными сообществами по всей Эстонии. Для достижения этой цели мы должны приоритетно рассматривать региональную политику, поддержку развития регионов, уважение к людям и создание благоприятной среды для предпринимательства.

Как говорит поговорка, „нужна целая деревня, чтобы воспитать ребенка“. Точно так же инновации и стартапы развиваются внутри стартап-сообщества, но когда это происходит только в Таллинне и Тарту, это означает, что идеи и стартапы ограничены определенным числом людей. На самом деле инновационные идеи и новаторское мышление есть повсюду, проблема заключается в ситуации в регионе и в том, как это влияет на них.