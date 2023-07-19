Эстонский союз автовладельцев возмущен несправедливостью: налоговая нагрузка на автовладельцев и без того высокая

По словам председателя правления EAOL Прийта Таммерайда, уже действующий в Эстонии автоналог (или акциз на топливо) дважды покрывает уходящую на дорожную сеть сумму, поэтому сбор с автомобилей дополнительных 120 млн евро не является обоснованным. „Например, Финляндия потратила в 2021 году на дороги 3,1 млрд евро в ситуации, когда топливного акциза поступило 2,5 млрд, - сказал Таммерайд. - К тому же в Финляндии собрали еще 1,6 млрд евро с годового налога на моторные транспортные средства и налога на регистрацию. Из всей суммы три четверти пошли на дорожную сеть, но у нас в этом году направляется в дорожную сеть менее 50% собранного акциза“.

С 2024 года в Эстонии начнет повышаться и акциз на моторное топливо. „ Правительство долгие годы обосновывало очень высокий акциз на моторное топливо отсутствием автоналога. Сегодня мы видим, что вместо отмены „налогового горба“ избиратель получит налогом по горбу, то есть будет и повышение акцизов, и автоналог“, - сказал Таммерайд.

Руководство EAOL считает достойным сожаления тот факт, что авторы проекта автомобильного налога не прислушались по существу ни к одному аргументу.

„Напоминаем министру Вырклаэву, что при введении автоналога министерство должно было учесть и региональные особенности. Этого сделано не было. К тому же остается непонятным, почему и в каком направлении хотят „подтолкнуть“ гражданина“, - сказал Таммерайд. - Люди выбирают автомобиль всё-таки из-за необходимости. К примеру, автоналог никак не поместит троих детей в более маленькую машину“.

Руководство EAOL против введения дополнительного автоналога в каком угодно виде, в данный момент инициированную союзом соответствующую петицию продписали более 15 500 человек.

Как сказал Таммерайд, число собранных подписей показывает серьезную обеспокоенность людей. „По-прежнему можно отдать подпись против автоналога. Как политик, вводящий автоналог, я бы очень забеспокоился, потому что на сей раз память избирателя может не оказаться короткой“.