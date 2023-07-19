Прокуратура выясняет, совершили ли сотрудники полиции преступление при задержании Айна Сеппика
Позавчера, 17 июля, прокуратура начала производство для проверки того, не было ли задержание и надевание наручников на Айна Сеппика 4 января 2022 года сотрудниками Центральной криминальной полиции преступным деянием.
9 июня Государственный суд Эстонии вынес постановление, в котором судебная коллегия по уголовным делам признала задержание Сеппика и использование при этом наручников незаконными. 14 июня в Пыхьяскую окружную прокуратуру поступило заявление с просьбой установить личности сотрудников полиции, задержавших подозреваемого и надевших на него наручники. В заявлении содержалась просьба дать оценку, могут ли действия сотрудников содержать состав преступлений, связанных с заведомо незаконным задержанием или превышением должностных полномочий.
Пыхьяская окружная прокуратура не стала возбуждать уголовное дело. „Несмотря на то, что Государственный суд признал задержание и применение наручников незаконными, это не означает автоматического совершения преступления. Мы имеем дело с преступлением в том случае, если действия человека отвечают признакам состава преступления, описанным в Уголовном кодексе. Состав преступления, связанного со злоупотреблением должностных полномочий, подразумевает, что сотрудник полиции имел хотя бы косвенный умысел на незаконное использование наручников. Уголовное преступление в виде заведомо незаконного задержания лица предполагает, что у сотрудника было намерение или умысел незаконно задержать человека“, - говорится в пояснении прокуратуры.
Заявитель в свою очередь обжаловал решение об отказе в возбуждении уголовного дела в надзорном отделе Госпрокуратуры, который жалобу удовлетворил.
По словам государственного прокурора Андреса Юльвисте, единственным способом проверить причины задержания и применения наручников в данном случае являются процессуальные действия, которые могут быть выполнены только в рамках уголовного расследования. „Для того чтобы мы могли оценить задним числом, на основании каких знаний и информации сотрудники приняли решение о задержании подозреваемого и применении наручников, необходимо провести производство по уголовному делу. В ходе которого должно быть установлено, какие обстоятельства и оценка риска привели к применению спецсредств, а также то, сознательно и умышленно ли полицейские дошли до тех процессуальных действий, которые Государственный суд расценил как незаконные,, т.е. идет ли речь о преступлении или нет“, - сказал Юлвисте.
Производство по уголовному делу ведет Бюро внутреннего контроля полиции под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
Сеппик получил компенсацию в размере 303 евро
Полиция задержала бывшего министра Айна Сеппика и еще трех лиц, включая двух его сыновей, по подозрению в даче взятки 4 января 2022 года. По данным полиции, три члена семьи пытались дать взятку для того, чтобы добиться в ходе банкротного производства выгодного решения и избежать подачи против них исков.
Сеппик был задержан в 11.40 и освобожден в 12.50 следующего дня, в течение 25 минут он также находился в наручниках.
Позднее адвокаты Сеппика подали заявление о возмещении ущерба, причиненного во время производства по правонарушению. Они утверждали, что задержание Сеппика, применение к нему наручников и публикация информации об уголовном деле в СМИ были незаконными. Прокуратура и уездный суд отклонили заявление адвокатов, однако окружной суд признал обоснованными упреки в части применении наручников.
Судебная коллегия Государственного суда по уголовным делам посчитала, что задержание Сеппика под также было незаконным.
Прежде всего, коллегия подчеркнула, что Конституция устанавливает, что каждый человек имеет право на свободу и неприкосновенность личности. Конституция и основанные на ней законы также содержат исчерпывающий перечень случаев, когда человек может быть лишен свободы. Однако в данном уголовном деле уездный и окружной суды не смогли установить конституционные основания для задержания.
Суд присудил Сеппику компенсацию за нематериальный ущерб в размере 303 евро. Компенсация за незаконное лишение свободы по закону привязана к среднемесячной зарплате и в данном случае составила 103 евро за два дня. За необоснованное применение наручников Верховный суд счел, что разумная компенсация составляет 200 евро.