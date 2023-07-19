„То, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать“. В сети появилось обращение Пригожина к наемникам в Беларуси

„Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время“, — говорит Пригожин на видео.

Он также заявил, что пока ЧВК Вагнера будет находиться в Беларуси, они сделают белорусскую армию „второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется“. Он также попросил наемников обратить внимание, что белорусы встретили их „не только как героев, но и как братьев“.

„Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним также по-братски“, — заявил Пригожин.

Далее он призвал вагнеровцев „готовиться“, повышать „свой уровень“ и „в новый путь, в Африку“: „И возможно вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт“.

После этого Пригожин передает слово „командиру, тому, что дал нам имя „вагнера“». На видео мужчина говорит, что он и есть „тот самый Вагнер“. Его приветствуют громкими аплодисментами. Как пишет „Оркестр Вагнера“, речь идет о Дмитрии Уткине.

„Большое всем спасибо за проделанную работу, благодаря этой работе имя ЧВК Вагнер прогремело на весь мир. <…> Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell“, — говорит Уткин.

Опубликованное видео — первое публичное появление Пригожина после мятежа и, как отмечают „Важные истории“, первое публичное появление Дмитрия Уткина в принципе. Телеграм-канал „Беларусь головного мозга“ предположил, что видео снято в лагере под Осиповичами Могилевской области. О том, что там могут находиться наемники ЧВК Вагнера, сообщало Минобороны Беларуси. Оно также анонсировало, что наемники после переезда в страну будут обучать белорусских солдат.

18 июля мониторинговый проект „Беларускi Гаюн“ писал, что в Беларуси находятся уже 2000-2500 наемников ЧВК Вагнера. По его данным, с 11 июля в Беларусь прибыло как минимум пять колонн наемников, то есть не менее 382-400 машин.