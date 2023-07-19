Ребенок, получивший удар молнии, по-прежнему нуждается в больничном лечении

„Если говорить в общем, то он находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в больничном лечении“, - сказала руководитель по коммуникациям Пярнуской больницы Кристи Томингас. Более точные данные о здоровье ребенка больница сообщать не может.

Во вторник в 11:22 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Треймани в волости Хяэдемеэсте из-за ударившей в дом молнии пострадал ребенок, стоявший возле окна.

Когда прибыли спасатели, скорая помощь уже увезла получившего ожоги ребенка в больницу. Также с места происшествия увезли мужчину, который отравился дымом. На момент инцидента в доме находилась мать и трое детей, двое других детей не пострадали.

Спасатели выкинули из дома тлеющий ковер и шторы, стол в комнате был покрыт пепле. Спасатели проверили пожарную безопасность дома и чердака, но больше ничего, что бы представляло опасность, не нашли.

В результате удара молнии в доме разбилось одно окно и от торцевой стены дома отошли кирпичи, частично обвалившись. Опасную зону у стены огородили лентой. По словам руководителя спасательных работ, молния повредила и электрощит, для проверки которого вызвали электриков.

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