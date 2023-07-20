МНЕНИЕ | Ласнамяэ – это нечто большее, чем бетонные джунгли(6)
Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко считает, что и спальный район можно сделать зеленым и привлекательным для проживания.
Большинство зданий в Ласнамяэ построено в советское время, когда из-за нехватки времени подавляющая часть потребностей удовлетворялась с помощью типовых проектов – по ним строились детские сады, жилые дома, школы и т.д. Никто тогда не планировал далеко вперед и не учитывал тот факт, что автомобили, которые в то время были роскошью, однажды станут обычным явлением и у каждой семьи будет хотя бы один. Никто не думал, что ценности изменятся и в будущем, выбирая место проживания, люди станут придирчиво оценивать не только конкретную квартиру, но и услуги и городское пространство рядом с домом. Когда речь заходит о последнем, мы все чаще говорим о сохранении зеленой среды, логике и удобстве. Все это ― тенденция нашего времени, которую нам сейчас приходится интегрировать в бетон советской эпохи.
Времена изменились и вместе с ними должно измениться и городское пространство. В новых строительных проектах гораздо проще учитывать современные потребности. Уже на стадии детального планирования в расчет берутся обязательные требования к парковке, т.е. существующие нормативы по количеству парковочных мест. Также учитывается минимальный процент зеленых насаждений и оборудуются места для отдыха. В случае со старым жилым фондом ситуация сложнее, ввиду чего приходится искать компромиссы. В Ласнамяэ, исторически являющимся местом добычи плитняка, где за десятилетия появилось много бетона и асфальта, увязать современные потребности и зеленые насаждения еще труднее, но не невозможно.
Разбитые ранее несколько парков приобрели на сегодняшний день большую популярность. Один только крупнейший в странах Балтии парк Тондираба является жемчужиной нашего района и привлекает посетителей не только со всего Таллинна, но и из других городов и стран. В прошлом году был придан новый облик зеленой зоне в микрорайоне Катлери-Паасику, где появилась аллея плодовых деревьев. В этом году мы строим лесопарк Сели, который сделает городское пространство более безопасным, комфортным и разнообразит возможности времяпрепровождения жителей Юмера. В следующем году будет реконструирован и парк Паэ – центр культурной жизни нашего района. Кроме того, реализуемый районной управой уже четвертый год подряд проект „Зеленые мосты Ласнамяэ“ делает серые, стандартного дизайна пешеходные мосты привлекательнее для пешеходов. Мы также хотим сделать мосты более доступными – соответствующие проекты уже готовы, строительные работы начнутся в ближайшее время. В будущем мосты обеспечат более комфортный и безопасный спуск к автобусным остановкам на Лаагна теэ. С каждым годом улучшается ситуация с пешеходными и велосипедными дорожками. Уже только строящаяся сейчас велосипедно-пешеходная дорожка Тондираба - Кадриорг привнесет в район новое качество жизни. Нельзя обойти вниманием и проект девяти километрового Глинтового парка, большая часть которого расположится непосредственно на территории Ласнамяэ.
Проекты Таллинна ― зеленой столицы Европы ― также привнесут в наш район ряд интересных решений, целью которых является создание новых зеленых насаждений, улучшение качества пространства в местах интенсивного использования, поддержка развития городских зеленых сетей, а также экспериментирование с инновационными городскими пространственными вмешательствами как в плане изменения пространственной организации, так и в плане прототипов. В районе появятся три новых лесных сада с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. В парках Паэ и Тондилоо будут высажены цветочные луга, а в девяти разных уголках района посадят деревья для создания тени. Мы видим, что жителям близки эти цели, и поэтому мы обязательно продолжим реализацию таких проектов и в ближайшие годы.
Еще одно новое для Ласнамяэ решение, которое будет создано благодаря проекту „Зеленая столица Европы“ – это новая зона отдыха в Мустакиви. Мы уже давно обещаем местным жителям, что в будущем территория вокруг тоннеля Мустакиви должна стать более уютным и целостным городским пространством. Это потребует времени и больших инвестиций, город работает в этом направлении. Пока этот масштабный проект находится в стадии разработки, Таллинн в сотрудничестве с Союзом архитекторов проводит в районе Мустакиви пространственные вмешательства, которые должны сделать городское пространство более комфортным, предоставить новые возможности для деятельности и укрепить визуальную идентичность района. В основе планируемого пространственного вмешательства лежит методика, известная как „тактический урбанизм“, то есть быстрые и экспериментальные пространственные преобразования. Этим она отличается от крупномасштабной реконструкции городского пространства, требующей более длительного планирования и реализации. Цель – быстрее добиться результатов в улучшении городского пространства и опробовать новые пространственные решения. Новая площадка будет готова к использованию уже в сентябре этого года, когда на ней пройдут различные мероприятия для жителей.
Это лишь малая часть планов, которые мы реализуем в Ласнамяэ, преображая район с имиджем бетонных джунглей в комфортную и безопасную часть города с полноценным качеством жизни.
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