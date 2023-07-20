МНЕНИЕ | Ласнамяэ – это нечто большее, чем бетонные джунгли

Большинство зданий в Ласнамяэ построено в советское время, когда из-за нехватки времени подавляющая часть потребностей удовлетворялась с помощью типовых проектов – по ним строились детские сады, жилые дома, школы и т.д. Никто тогда не планировал далеко вперед и не учитывал тот факт, что автомобили, которые в то время были роскошью, однажды станут обычным явлением и у каждой семьи будет хотя бы один. Никто не думал, что ценности изменятся и в будущем, выбирая место проживания, люди станут придирчиво оценивать не только конкретную квартиру, но и услуги и городское пространство рядом с домом. Когда речь заходит о последнем, мы все чаще говорим о сохранении зеленой среды, логике и удобстве. Все это ― тенденция нашего времени, которую нам сейчас приходится интегрировать в бетон советской эпохи.

Времена изменились и вместе с ними должно измениться и городское пространство. В новых строительных проектах гораздо проще учитывать современные потребности. Уже на стадии детального планирования в расчет берутся обязательные требования к парковке, т.е. существующие нормативы по количеству парковочных мест. Также учитывается минимальный процент зеленых насаждений и оборудуются места для отдыха. В случае со старым жилым фондом ситуация сложнее, ввиду чего приходится искать компромиссы. В Ласнамяэ, исторически являющимся местом добычи плитняка, где за десятилетия появилось много бетона и асфальта, увязать современные потребности и зеленые насаждения еще труднее, но не невозможно.