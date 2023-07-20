Уроженка Ида-Вирумаа в пятницу дебютирует в роли арбитра на ЧМ по футболу среди женщин

30-летняя Кайвоя выйдет на арену во второй день турнира, когда она будет помощником арбитра в игре между Нигерией и Канадой, которая начнется в 5:30 по эстонскому времени, сообщает портал Soccernet.ee.

Всего на турнир отправились 33 главных и 55 помощников судей, а также 19 видеоарбитров.

Уроженка Кохтла-Нымме Каролин Кайвоя творит историю на наших глазах, так как ранее ни один эстонский футбольный арбитр не попадал в финальную часть чемпионатов мира.

В прошлом году Кайвоя, исполняющая обязанности бокового судьи, она работала в судейской бригаде, обслуживавшая финал женской Лиги чемпионов, а так же в финальной части женского чемпионата Европы.

В финальном турнире чемпионата мира участвуют 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре команды. Мировое первенство пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В ходе него будет сыграно 64 матча.

Женский чемпионат мира начнется в четверг с церемонии открытия и игры Новая Зеландия-Норвегия, которая также будет транслироваться ETV2. Начиная с 1/8 финала все матчи будут транслироваться в прямом эфире на каналах ERR. Финал чемпионата мира состоится 20 августа.

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