ФОТО | В результате столкновения машина перевернулась и врезалась в столб

Сегодня в полдень Центр тревоги получил сообщение, что на улице Техника в городе Тамсалу столкнулись легковые автомобили Nissan Primera и Nissan Terrano.

По предварительным данным полиции, 52-летняя женщина, которая находилась за рулем Nissan Primiera, не заметила двигавшийся по главной дороге Nissan Terrano.

В результате столкновения Nissan Terrano перевернулся на крышу и врезался в столб уличного освещения.

По имеющейся у полиции информации, никто в ДТП травм не получил, водители пришли к соглашению на месте происшествия. Далее разбираться с данным случаем будут страховщики.

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