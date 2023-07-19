ФОТО | В результате столкновения машина перевернулась и врезалась в столб
Сегодня в Тамсалу произошла автомобильная авария, в результате которой одна из машин перевернулась на крышу и врезалась в столб.
Сегодня в полдень Центр тревоги получил сообщение, что на улице Техника в городе Тамсалу столкнулись легковые автомобили Nissan Primera и Nissan Terrano.
По предварительным данным полиции, 52-летняя женщина, которая находилась за рулем Nissan Primiera, не заметила двигавшийся по главной дороге Nissan Terrano.
В результате столкновения Nissan Terrano перевернулся на крышу и врезался в столб уличного освещения.
По имеющейся у полиции информации, никто в ДТП травм не получил, водители пришли к соглашению на месте происшествия. Далее разбираться с данным случаем будут страховщики.
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