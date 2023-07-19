Автомобильный налог планируют ввести с 1 июля будущего года. Минфин сообщил, из чего будут исходить(68)
Министерство финансов направило на согласование план выработки законопроекта, на основании чего будет введен автомобильный налог, который коснется большинства транспортных средств Эстонии.
„Эстония — одна из немногих стран, где нет автоналога. В то же время число автомобилей на наших дорогах только растет. Наш автопарк стареет и загрязняет окружающую среду, будь то причиняющее ущерб здоровью общее загрязнение воздуха или пробки в городах. Для обеспечения более чистой жизненной среды нам нужно изменить тенденцию, одним из вспомогательных средств здесь является налоговая политика“, - пояснил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
„Наша более широкая цель — сократить автомобилизацию, прежде всего в городах, и двигаться в сторону более чистого автотранспортного парка. Каждое транспортное средство оставляет свой след в окружающей среде, поэтому налог будет действовать для всех транспортных средств. Лишь только акцизной политикой мы влияние на окружающую среду не уменьшим, требуется отдельный налог“, - считает министр.
При формировании автоналога будут иметься в виду социально-экономические различия живущих здесь людей.
„Мы хорошо понимаем, что в Эстонии есть места, где автомобиль жизненно необходим, и все владельцы более старых машин не в состоянии приобрести более природосберегающие транспортные средства. Заверяю их, что при создании налога мы это учтем“, - сказал Вырклаэв, отметив, что возраст автомобиля будет сокращать размер налога.
Налог будет делиться на две части
По словам министра, налогообложение должно подвигнуть людей при покупки нового автомобиля к приобретению небольших и мало загрязняющих среду машин. Исходя из этого, налог будет разделен на две части: налог на регистрацию автомобиля и ежегодный налог на транспортное средство.
Налог на регистрацию направлен прежде всего на сдерживание покупок новых автомобилей и предпочтение более сберегающих среду машин. Годовой налог облагает владение автомобилем, он должен мотивировать людей пересмотреть размеры и мощность своего автопарка, и при возможности отдать предпочтение более природосберегающим автомобилям с более низкими затратами.
„Мы также надеемся с помощью автоналога решить проблему стоящих на природе и на парковках у многоквартирных домов развалюх. Мы хотим прийти к такой налоговой модели, которая бы заставила людей убрать развалюхи и утилизировать их, согласно требованиям“, - сказал министр.
В планах по выработке законопроекта для расчета налога приведены два возможные модели. Первая более широкая исходит из глобального и локального влияния транспортного средства на окружающую среду (при производстве, использовании, утилизации), а вторая более узко концентрируется лишь на выбросах CO2 во время использования автомобиля.
Более точные принципы налогообложения Минфин определит на основе поступившей обратной связи. Готовый законопроект будет обнародован осенью.
Налог на моторные транспортные средства, согласно плану, будет введен с 1 июля следующего года, первый раз уплатить годовой налог нужно будет в августе 2024 года (за полгода).
Налог будет привязан к автомобилю, то есть: если у человека/фирмы несколько машин, то нужно будет платить за них все. Налог будет платить владелец транспортного средства или лицо, взявшее лизинг.
Налог будет охватывать все легковые автомобили категорий M1 и M1G весом до 3500 кг, фургоны категорий N1 и N1G, а также транспортные средства категорий L3e–L7e (мотоциклы, автомобили-мопеды и т.д).
Эстония является одной из последних стран Европейского союза, где нет налога на моторные транспортные средства. Его введение рекомендовали как Европейская комиссия, Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд, так и Международное энергетическое агентство.
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