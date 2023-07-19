Автомобильный налог планируют ввести с 1 июля будущего года. Минфин сообщил, из чего будут исходить

„Эстония — одна из немногих стран, где нет автоналога. В то же время число автомобилей на наших дорогах только растет. Наш автопарк стареет и загрязняет окружающую среду, будь то причиняющее ущерб здоровью общее загрязнение воздуха или пробки в городах. Для обеспечения более чистой жизненной среды нам нужно изменить тенденцию, одним из вспомогательных средств здесь является налоговая политика“, - пояснил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

„Наша более широкая цель — сократить автомобилизацию, прежде всего в городах, и двигаться в сторону более чистого автотранспортного парка. Каждое транспортное средство оставляет свой след в окружающей среде, поэтому налог будет действовать для всех транспортных средств. Лишь только акцизной политикой мы влияние на окружающую среду не уменьшим, требуется отдельный налог“, - считает министр.

При формировании автоналога будут иметься в виду социально-экономические различия живущих здесь людей.

„Мы хорошо понимаем, что в Эстонии есть места, где автомобиль жизненно необходим, и все владельцы более старых машин не в состоянии приобрести более природосберегающие транспортные средства. Заверяю их, что при создании налога мы это учтем“, - сказал Вырклаэв, отметив, что возраст автомобиля будет сокращать размер налога.

Налог будет делиться на две части

По словам министра, налогообложение должно подвигнуть людей при покупки нового автомобиля к приобретению небольших и мало загрязняющих среду машин. Исходя из этого, налог будет разделен на две части: налог на регистрацию автомобиля и ежегодный налог на транспортное средство.

Налог на регистрацию направлен прежде всего на сдерживание покупок новых автомобилей и предпочтение более сберегающих среду машин. Годовой налог облагает владение автомобилем, он должен мотивировать людей пересмотреть размеры и мощность своего автопарка, и при возможности отдать предпочтение более природосберегающим автомобилям с более низкими затратами.