Более 30 экранов, установленных рядом с трассой „Ралли Эстония“, будут транслировать гонку в прямом эфире
Фанаты гонок смогут наблюдать за „Ралли Эстония“, которые пройдут с 20 по 23 июля, в прямом эфире – мониторы установлены более чем в 30 местах на трассе. Предприятие Levira будет транслировать гонки в прямом эфире на светодиодных экранах разных размеров.
Также следить за гонками в прямом эфире можно будет на эстонских телеканалах TV3 и TV3 Sport, а также в трансляциях WRC+ All Live. Всего за этапом Rally Estonia WRC наблюдают сотни миллионов людей по всему миру, об этом сообщило предприятие Levira.
„Levira будет вести прямую трансляцию, следить за которой можно будет на мониторах, установленных в Тарту, Отепя и других зрительских зонах этапа „ралли Эстония“. Некоторые экраны во время пауз между гонками будут перемещаться с одного места на другое, в зависимости от того, где происходят самые интересные события. В этом году экраны установлены в лесах и на подиуме ралли, а в VIP и спонсорских палатках будет вестись телетрансляция“, — сообщила Кристи Курелл-Кийвер, менеджер по маркетингу и коммуникациям Levira.
Кроме того, Levira транслирует официальное раллийное радио Kuku, которое можно услышать в Тарту на частоте 92,9 МГц, а в Валгъярве на частоте 102,4 МГц. Радиостанцию можно слушать по всей Эстонии через Интернет в мобильном приложении Pleier, на сайтах kuku.ee, ralliraadio.ee, а также в зоне действия цифрового радио DAB.
Урмо Аава, директор Rally Estonia: „Отличное сотрудничество между Rally Estonia и Levira началось еще в 2011 году. Кулно Кягу и его команда всегда очень профессиональны и открыты. На протяжении многих лет Levira была очень новаторским и находчивым партнером Rally Estonia с ее решениями для прямых трансляций, телевидения и цифровых технологий. Хорошими примерами являются техническое решение нашего центра управления, а также экраны с прямыми трансляциями во время гонок WRC Rally Estonia“.
„Самая большая станция прямой трансляции Levira, или HD3, в этом году снова находится в Эстонском национальном музее, откуда она передает сигналы, произведенные для этапа Rally Estonia WRC, в центр управления FIA Международной федерации автоспорта. HD3 передает сигналы GPS автомобилей WRC, WRC TV. Партнер Levira по сотрудничеству с NEP в этом году также будет использовать спутниковую станцию Levira HD1, которая передает прямую трансляцию в телецентр WRC в Эстонском национальном музее“, — сказал руководитель производства Levira TV Кулно Кягу.
Levira является партнером NEP Finland, которая производит трансляции этапа ралли WRC. Оператор спутниковой связи Levira и технология мобильной спутниковой связи компании также принимают непосредственное участие в создании изображения WRC+ All Live TV.
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