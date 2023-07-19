Более 30 экранов, установленных рядом с трассой „Ралли Эстония“, будут транслировать гонку в прямом эфире

Также следить за гонками в прямом эфире можно будет на эстонских телеканалах TV3 и TV3 Sport, а также в трансляциях WRC+ All Live. Всего за этапом Rally Estonia WRC наблюдают сотни миллионов людей по всему миру, об этом сообщило предприятие Levira.

„Levira будет вести прямую трансляцию, следить за которой можно будет на мониторах, установленных в Тарту, Отепя и других зрительских зонах этапа „ралли Эстония“. Некоторые экраны во время пауз между гонками будут перемещаться с одного места на другое, в зависимости от того, где происходят самые интересные события. В этом году экраны установлены в лесах и на подиуме ралли, а в VIP и спонсорских палатках будет вестись телетрансляция“, — сообщила Кристи Курелл-Кийвер, менеджер по маркетингу и коммуникациям Levira.

Кроме того, Levira транслирует официальное раллийное радио Kuku, которое можно услышать в Тарту на частоте 92,9 МГц, а в Валгъярве на частоте 102,4 МГц. Радиостанцию ​​можно слушать по всей Эстонии через Интернет в мобильном приложении Pleier, на сайтах kuku.ee, ralliraadio.ee, а также в зоне действия цифрового радио DAB.

Урмо Аава, директор Rally Estonia: „Отличное сотрудничество между Rally Estonia и Levira началось еще в 2011 году. Кулно Кягу и его команда всегда очень профессиональны и открыты. На протяжении многих лет Levira была очень новаторским и находчивым партнером Rally Estonia с ее решениями для прямых трансляций, телевидения и цифровых технологий. Хорошими примерами являются техническое решение нашего центра управления, а также экраны с прямыми трансляциями во время гонок WRC Rally Estonia“.