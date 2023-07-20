„Дедушкам-бабушкам теперь до остановки идти час!“: что думают жители Таллинна об изменениях маршрутов общественного транспорта?

Большинство комментаторов раскритиковало новые маршруты общественного транспорта. Причин для недовольства оказалось множество, но мы собрали наиболее часто встречающиеся.

Как быть пенсионерам?

Многих встревожил тот факт, что пенсионерам будет сложно ориентироваться в поменявшейся системе автобусных маршрутов. А некоторым - даже дойти до остановки станет непросто.

Оскар

А как быть теперь жителем Пирита-Козе? Ведь получается, они отрезаны от общественного транспорта. А учитывая, что в том районе проживают много пенсионеров, то до ближайшей остановки им идти час.

Андрей

Подумайте о стариках, дайте им уйти без ваших новинок! Ладно нам, тем, кто уже шарит в интернетах. А бабушки-дедушки? Они же потеряются и домой не доедут! Сами на тачках гоняют, а другим маршруты меняют. Ты хоть раз сам/а прокатись на том, что было, и том, что сделал!

Роман

Перекресток Уссимяэ и Кярбера и так перегружен в часы пик. Еще пятерку туда впихнуть. Капец. А бабушкам с Метсакооли теперь как?

Автобусы будут полные, а водителям станут выдавать памперсы?

Многие комментаторы обеспокоены не только ситуацией на дорогах, но и внутри автобусов. Люди опасаются, что ситуация с переполненными автобусами не только не решится, но усугубится.

Светлана

Почему опять не сделали маршрут Ыйсмяэ-Копли без перерыва? В Ласнамяэ и так ходят 12 и 13 автобусы из Ыйсмяэ. Зачем продлевать маршруты? Автобусы будут полные, и опять будут проблемы!

Ирина

А автобус 61 в школьное время можно было бы размером больше пускать или чаще. А то как селедки в бочке. На остановке Ярвеотса тее практически не войти в автобус. А ребенка одного в школу даже не могла отпускать, так как боялась, что он не войдет в автобус (1-й класс). В сентябре во 2 класс идет, и боюсь, что опять будет то же самое.

Елена

Было бы идеально добавить в этот список комбинацию 4 и 64! Школы и садики в Ыйсмяэ переполнены, и от 4 линии в этом смысле мало пользы, многие вынуждены возить детей машинами в Мустамяэ, по зеленым картам это не отследить.

Анонимно