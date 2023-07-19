Конкурс на поступление в Таллиннский университет составляет пять человек на место, стипендии будущих педагогов вырастут втрое(4)
Желание получить высшее образование остается высоким. На уровне бакалавра конкуренция при поступлении составляет пять человек на одно место. Стипендии студентов в области педагогики растут.
Со слов Марго Адамсон, менеджера по коммуникации, в этом году в Таллиннский университет было подано 8255 заявлений.
На бакалавриат поступило около 6200 заявлений, а запланировано было 1280 мест. Это означает, что на одно место в университете приходилось около пяти абитуриентов.
Ситуация с магистратурой менее конкурентная. Заявлений было 1400, а мест - 950. Выходит, что в случае магистратуры на одно место претендовало около двух человек.
Марго также отмечает рост популярности педагогического образования.
„В этом году мы получили на 468 заявлений больше на курсы подготовки преподавателей и специалистов по обучению детей с особыми потребностями, это на 25% больше, чем в прошлом году“, - комментирует Адамсон.
Такой интерес к педагогическому образованию имеет ряд причин.
„В этом году Таллиннский университет создал более 150 дополнительных учебных мест по программам педагогического образования, об увеличении числа учебных мест неоднократно сообщалось в СМИ, - рассказывает Адамсон. - А в связи с переходом на эстонский язык обучения теме школ в целом уделялось много внимания“.
Также позитивно повлиял и рост стипендий. С осени этого года специальные стипендии для студентов в сфере педагогики увеличатся со 160 до 400 евро в месяц.
Адамсон отмечает, что позитивное влияние оказала и появившаяся в этом году возможность учиться на классного руководителя в рамках сессионного обучения.
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