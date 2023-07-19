Конкурс на поступление в Таллиннский университет составляет пять человек на место, стипендии будущих педагогов вырастут втрое

Со слов Марго Адамсон, менеджера по коммуникации, в этом году в Таллиннский университет было подано 8255 заявлений.

На бакалавриат поступило около 6200 заявлений, а запланировано было 1280 мест. Это означает, что на одно место в университете приходилось около пяти абитуриентов.

Ситуация с магистратурой менее конкурентная. Заявлений было 1400, а мест - 950. Выходит, что в случае магистратуры на одно место претендовало около двух человек.

Марго также отмечает рост популярности педагогического образования.

„В этом году мы получили на 468 заявлений больше на курсы подготовки преподавателей и специалистов по обучению детей с особыми потребностями, это на 25% больше, чем в прошлом году“, - комментирует Адамсон.

Такой интерес к педагогическому образованию имеет ряд причин.

„В этом году Таллиннский университет создал более 150 дополнительных учебных мест по программам педагогического образования, об увеличении числа учебных мест неоднократно сообщалось в СМИ, - рассказывает Адамсон. - А в связи с переходом на эстонский язык обучения теме школ в целом уделялось много внимания“.

Также позитивно повлиял и рост стипендий. С осени этого года специальные стипендии для студентов в сфере педагогики увеличатся со 160 до 400 евро в месяц.

Адамсон отмечает, что позитивное влияние оказала и появившаяся в этом году возможность учиться на классного руководителя в рамках сессионного обучения.

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