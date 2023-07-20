20.07.2023, 17:31
Санкции не преграда. Связанная с Эстонией сеть поставляет авиазапчасти бизнес-партнерам российской армии(26)
Сеть связанных между собой фирм поставляет находящимся под санкциями российским предприятиям детали к самолетам. Еще в марте эстонское предприятие участвовало как партнер на ярмарке военной авиации в Москве, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
2022 год, 25 февраля. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявляет о первых антироссийских санкциях. Днем ранее Россия начала войну в Украине. В числе первых санкций запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским компаниям. Как сказала тогда Урсула фон дер Ляйен, три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Европе, США и Канаде, и поэтому Россия серьезно зависит от этого.