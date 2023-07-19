Вратарь немецкого футбольного клуба избил мужчину на сборах в Австрии

По данным источника, драка случилась между двумя и четырьмя часами ночи. Ранее вратаря видели в гостинице с фанатами. Отмечается, что в результате драки пострадавший потерял как минимум один зуб и у него сломан нос в результате нападения со стороны Герсбека. Сейчас он проходит лечение в одной из клиник.

Голкипер был задержан в отеле и допрошен в местном полицейском участке. Около 11 часов утра Герсбек вернулся в отель. На данный момент „Герта“ решает, что делать с вратарём.

„Спортивное руководство и руководство клуба теперь будут вместе оценивать ситуацию внутри компании, принимая во внимание текущие расследования“, — говорится в сообщении.

По итогам прошлого сезона „Герта“ вылетела из высшего дивизиона чемпионата Германии, теперь клуб будет выступать во второй бундеслиге. В 1-м туре, который состоится 29 июля, команде предстоит встретиться с „Фортуной“.

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