В России решили переименовать названный в честь Исинбаевой стадион

Глава Дагестана Сергей Меликов написал в своем телеграм-канале, что поручил проработать вопрос с переименованием легкоатлетического стадиона в центре Махачкалы, который назван в честь двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

„Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона“, — рассудил глава республики.

По его словам, шесть лет назад, в 2017-м, стадион, который ранее назывался „Труд“, был „скоропалительно, без учета мнения горожан“ переименован в честь Исинбаевой.

Меликов отметил, что Дагестан — спортивная республика и имеет много своих достойных спортсменов, „настоящих патриотов Родины“. Сам стадион популярен среди махачкалинцев, которые проводят там досуг и занимаются спортом вместе с детьми, там также проходят крупные региональные мероприятия.

„Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы“, — заявил Меликов. Он поручил организовать эту работу республиканскому министерству транспорта и мэру Махачкалы.

„А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России“, — заключил глава Дагестана.

О том, что Исинбаева пребывает на испанском курортном острове, написало 7 июля местное издание El Digital Sur. В статье утверждалось, что россиянка поселилась в „роскошном комплексе“, где ведет закрытый образ жизни.

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