„Мне даже было стыдно признаться, что у меня серый паспорт. Это вызывало ощущение, что ты „человек второго сорта“. Что мотивирует людей получать эстонское гражданство?

Полина родилась на острове Сахалин, СССР, в семье военного. Жизнь там была непростой из-за специфического климата: холодные снежные зимы, цунами, метели и в то же время жаркое лето. Сложно было выбираться куда-то в отпуск. Но каждое лето семья старалась отправиться на материк.

В какой-то момент родители стали думать о том, чтобы куда-то переехать. Отец стал просить о переводе. Сначала сделал запрос в Ригу, Латвия, но был период отпусков, и ему не ответили. Тогда он послал запрос в Таллинн, и семья с двенадцатилетней Полиной стала готовиться к переезду. В мае 1989 года они приехали в Эстонию. Фактически, перед самым концом СССР.