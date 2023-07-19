ФОТО | Полиция ищет пропавшую 60-летнюю женщину

Центр тревоги получил вчера вечером после 16 часов сообщение, что на Сааремаа пропала 60-летняя Алли, которую в последний раз видели у нее дома в деревне Суур-Рахула 11 июля. После этого она домой не возвращалась и ее местонахождение неизвестно.

Полиция собрала от близких и знакомых информацию, куда могла пойти Алли, и проверила разные адреса, где она может находиться.

Рост Алли - примерно 155 см, она худощавого телосложения, у нее седые волосы до середины спины. Уходя из дома, она была одета в голубую ветровку. Она может передвигаться на велосипеде.

Полиция просит всех, кто видел Алли или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или позвонив региональному полицейскому по телефону 5568 9621.

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