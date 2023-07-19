„Похоже, скорость авто была высокой и водитель не сбавил ее“. Запись видеорегистратора раскрывает подробности аварии, унесшей жизнь 4-летнего мальчика

Авария произошла в пятницу, 14 июля, в 13:40. Как сообщил тогда Департамент полиции и погранохраны, по предварительным данным, 34-летний мужчина на автомобиле Subaru Foreste пересекал железнодорожный переезд Метсавахи и не заметил пассажирский поезд, приближающийся к нему слева, т.е. со стороны Таллинна. „В результате столкновения находившийся в машине четырехлетний мальчик получил серьезные травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался на месте, — сообщил старший патрульный смены по Рапла Анти Шапкин. — Другой пассажир Subaru, 23-летний мужчина, не пострадал. Водителя легкового автомобиля медики отвезли в больницу для медицинского осмотра“.