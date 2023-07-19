Сбивший ребенка велосипедист сам связался с полицией

В понедельник, 17 июля, около 12:52 на улице Парги в Йыхви неизвестный велосипедист наехал на тротуаре на ребенка. В результате столкновения ребенок пострадал, скорая помощь оказала первую помощь на месте. Очевидцы ДТП пытались остановить велосипедиста, но водитель скрылся с места происшествия.

Полиция призвала мужчину успокоить свою совесть и обратиться в полицию самому. В полдень среды, 19 июля, правоохранители сообщили, что после опубликования сообщения полиции в прессе велосипедист связался с ними сам.

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