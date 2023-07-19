Полиция просит помощи в установлении личности велосипедиста, сбившего ребенка

В понедельник, 17 июля, около 12:52 на улице Парги в Йыхви неизвестный велосипедист наехал на тротуаре на ребенка. В результате столкновения ребенок пострадал, скорая помощь оказала первую помощь на месте. Очевидцы ДТП пытались остановить велосипедиста, но водитель скрылся с места происшествия через музыкальное поле Йыхвиского концертного зала в направлении магазина Lidl.

Велосипедист - молодой человек, в темной одежде, с рюкзаком и в шляпе. Полиция просит всех, кто узнает молодого человека на фото, обратиться по телефону 3372311 или написать на электронную почту annely.roditelev@politsei.ee. Велосипедист также может успокоить свою совесть и обратиться в полицию сам.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



