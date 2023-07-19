Пассажирка упала на руль, а потом вывалилась на дорогу через лобовое стекло. Какие еще аварии произошли за последние сутки

В 14:25 на 5 км шоссе Тапа-Койги в волости Тапа в Вирумаа 30-летний мужчина управлял трактором John Deere, когда неожиданно сидевшая рядом 46-летняя женщина встала, а потом упала на руль. В результате случившегося трактор отклонился на встречную полосу. Чтобы избежать выезда в кювет, водитель резко затормозил, в результате чего женщина выпала через лобовое стекло на дорогу. Пострадавшую доставили в больницу.

В 15:02 возле Сыпрузе пст, 27 в Таллинне 26-летний мужчина пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора и получил удар от легкового автомобиля Opel Meriva, которым управлял 81-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

В 17:36 на перекрестке Вильянди мнт и Пярну мнт в Таллинне 59-летний мужчина на легковом автомобиле BMW X5 врезался сзади в остановившийся перед пешеходным переходом легковой автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 45-летняя женщина. Водителя Toyota доставили в больницу.

В 18:14 возле Рохелине, 24а в Тапа 11-летняя девочка не справилась с управлением электросамоката и упала. Ребенка доставили в больницу для проверки.

В 18:24 возле Линнамяэ теэ, 4 в Таллинне 61-летняя женщина на легковом автомобиле Hyundai Tuscon наехала на 13-летнюю девочку, пересекавшую дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу.

В 20:02 возле Сыле, 27 в Таллинне 52-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Mondeo совершал поворот налево и наехал на пятилетнюю девочку, пересекавшую дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу.

В 20:20 возле Тёэстузе, 75 в Таллинне 46-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Astra при выезде с парковки столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 31-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.