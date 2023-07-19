Главный тренер „Флоры“: Учитывая наши проблемы с составом, разница в классе была очевидна

После первого тайма табло стадиона „А Ле Кок Арена“ ещё пестрило нулями, но уже на второй минуте второго тайма „Флора“ пропустила быстрый гол, позволив сопернику расправить крылья. Хенн не совсем согласен с тем, что его подопечные мысленно еще находились в раздевалке.

„Сложно сказать, были ли футболисты мысленно еще в раздевалке. Была небольшая неразбериха с распределением игроков и отличная передача соперника между линиями. На мгновение мы растерялись, и соперник прекрасно воспользовался ситуацией“, — сказал главный тренер.

По словам главного тренера, для „Флоры“ стало большим ударом тот факт, что в их распоряжении не было нескольких травмированных игроков основного состава, поэтому его выбор был весьма скуден. Например, во втором тайме он хотел выпустить на поле Марко Лукку, но старая травма продолжало его беспокоить.

Игроки сборной Эстонии Маркус Соометс и Сергей Зенёв выбыли на длительное время из-за серьёзных травм, также игру пропустил полузащитник Владислав Крейда, получивший травму в первой встрече и это еще не полный список лазарета „Флоры“.

Главный тренер выделил игру вратаря Эверта Грюнвальда и хорошую игру в защите в первом тайме. „Грюнвальд был хорош. Без него счет, наверное, был бы крупнее. Он провел очень хорошую игру и показал, что может играть на таком уровне. В первом тайме мы хорошо оборонялись, и план сработал“, — сказал Хенн.

„Мы должны смотреть на ситуацию реалистично, и, учитывая проблемы с составом, разница в классе была очевидна. Я не мог реагировать на происходящее на поле так, как нам бы хотелось“, — добавил главный тренер.

„Мы разочарованы, так как ожидали большего. Мы знали, что нам предстоит играть с очень сильным соперником. Люди ждали, что мы сможем что-то сделать, так как мы раньше хорошо выступали в Европе. Но это был наш максимум – игроки выложились на полную“, — сказал главный тренер „Флоры“.

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