ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (510-й день) | Кремль назвал обстрелы Одесского порта „ударами возмездия“. Киев решил восстановить Каховскую ГЭС
Подводим итоги еще одного дня войны.
В ночь на 18 июля Воздушные силы ВСУ уничтожили в небе над Украиной 38 воздушных целей - все шесть запущенных российскими войсками крылатых ракет „Калибр“, 31 из 36 ударных дронов Shahed-136/131 и один разведывательный беспилотник, сообщило командование Воздушных сил в Telegram-канале. По данным украинских военных, ракеты „Калибр“ и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге - в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Пуски „Калибров“ осуществлялись предположительно с российского фрегата „Адмирал Эссен“, а ударные дроны россияне запускали из района полигона Чауда в аннексированном Крыму, говорится в сообщении.
В утренней сводке Генштаба ВСУ также отмечается, что российские войска сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений, Россия нанесла более 40 авиаударов и произвела около 60 обстрелов из РСЗО. По сведениям генштаба, „есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура“.
В сводке указывается, что на Харьковщине россияне вели „безуспешные наступательные действия“ западнее Лимана Первого, на Лиманском направлении „безуспешно наступали“ в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области. На Бахмутском направлении украинцы отбили атаки противника в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Васильевки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области, а на Авдеевском направлении - все атаки в районе Авдеевки. В сообщении генштаба также отмечается, что Украина продолжает наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Оккупационные „власти“ Крыма и министерство обороны России утверждают, что в ночь на 18 июля восток аннексированного полуострова атаковали 28 украинских беспилотников. Девять дронов были сбиты российскими средствами ПВО, еще 19 подавлены системами радиоэлектронной борьбы, сообщил в Telegram-канале назначенный РФ „глава“ Крыма Сергей Аксенов. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников, а средствами РЭБ подавили 11 дронов. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Какие объекты были целями беспилотников, не уточняется. На востоке полуострова находится Крымский мост, который накануне был частично разрушен в результате удара украинскими надводными беспилотными аппаратами.
В ночь на 18 июля Россия нанесла массированный удар по Одессе с применением дронов-камикадзе Shahed и крылатых ракет „Калибр“, сообщает оперативное командование „Юг“.
Военные заявляют, что россияне запустили несколько волн ударных дронов, чтобы обнаружить и истощить украинскую противовоздушную оборону. После этого с российских кораблей в Черном море по Одессе выпустили шесть „Калибров“, однако все ракеты были уничтожены.
Обломки ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В своем доме получил ранения пожилой мужчина, его госпитализировали.
За более чем 500 дней войны в Украине 9287 мирных жителей погибли и 16 384 получили ранения, в основном - в результате огня ВС РФ. Такие данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека озвучила заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она выступила на брифинге по Украине в рамках заседания Совета Безопасности ООН.
По словам Дикарло, в это число вошли 537 убитых и 1117 раненых детей. При этом речь идет только о подтвержденных данных. Реальное число жертв, скорее всего, значительно выше, полагают эксперты.
По одной полосе Крымского моста открыли движение автомобилей, сообщил в Telegram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту удастся восстановить только к 1 ноября.
Восстановление Крымского моста может обойтись в 1-1,3 млрд рублей (около 10 млн евро в пересчете. - Ред.). Хуснуллин подчеркнул, что это лишь предварительные расчеты. Для ремонта моста, по словам Хуснуллина, требуется построить дополнительный мост длиной 250 метров, на котором будут работать большегрузные краны. Этими кранами планируется поднять поврежденные пролеты Крымского моста. „Уже вчера начали переброску труб, металлоконструкций из Тольятти. За два месяца мы его (временный мост) построим“, - цитирует вице-премьера газета „Коммерсант“.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью корреспонденту BBC рассказал о сложностях украинского контрнаступления, которое началось более месяца назад. „Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно“, - заявил Сырский. По его словам, на востоке, как и на юге, территория наводнена минами и оборонительными заграждениями. Кроме того, у российских войск много опорных пунктов. „Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы“, - пояснил он. Однако Сырский отметил, что у Украины есть одно неоспоримое преимущество перед Россией. „Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу - это сильная сторона нашей армии“, - сказал он.
Обстрелы объектов портовой инфраструктуры в Одессе в ночь на 18 июля - это „удары возмездия“ за Крымский мост, заявил РИА „Новости“ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские военные „высокоточным оружием“ морского базирования нанесли удар „по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса“. Этот шаг министерство тоже назвало „ударом возмездия“. Кроме того, как утверждает Минобороны, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива для ВСУ общим объемом около 70 тысяч тонн.
Европейский Союз намерен в будущем тренировать украинских военнослужащих не на своей территории, а в Украине. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает из Брюсселя корреспондентка DW. Кроме того, Евросоюз работает над возобновлением работы своей миссии в Украине, которая была свернута после начала военного вторжения России.
Саудовская Аравия и Турция обсуждают возможности возвращения украинских детей, вывезенных во время войны в Россию и содержащихся в детских домах или приемных семьях. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом переговоров, чиновники в Киеве и Москве составляют списки тысяч детей, вывезенных в Россию с февраля 2022 года. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев, но компромисс, который устроил бы и Украину, и Россию, пока не найден. В обсуждениях также участвует российский бизнесмен Роман Абрамович, утверждают два источника.
Российские войска днем обстреляли поселок Двуречная в Купянском районе Харьковской области, сообщила военная администрация региона. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина. Кроме того, пострадала 65-летняя женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением шеи и грудной клетки. В Херсонской области под обстрел попало село Велетенское Белозерской общины. У 73-летний женщины врачи диагностировали минно-взрывную травму и ранение ног, ей оказали помощь на месте.
„ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, проводят разминирование и мероприятия контрбатарейной борьбы. В зоне усиленного внимания — тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Здесь преимущество на нашей стороне“, — заявил днем во вторник спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
„Враг пытается перебрасывать свои резервы на те участки фронта, где мы ведем наступательные действия и пытаемся продвигаться вперед. Это продвижение, можно сказать, пошаговое. Пусть это и небольшие расстояния, но они достаточно ощутимы для врага“, — отметил представитель ВСУ.
Правительство Украины утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, проект рассчитан на два года. „На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС.
Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 млрд долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По словам одного из них, в этот пакет войдут средства противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, взрывающиеся дроны и боеприпасы. Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет Белому дому закупать оружие у промышленности, а не выделять его из существующих запасов.
После того как Россия в понедельник вышла из зерновой сделки, глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник объявил об отмене всех договоренностей по зерну с 18 июля.
„В практическом плане это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле“, — заявил МИД РФ.