ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (510-й день) | Кремль назвал обстрелы Одесского порта „ударами возмездия“. Киев решил восстановить Каховскую ГЭС

Оккупационные „власти“ Крыма и министерство обороны России утверждают, что в ночь на 18 июля восток аннексированного полуострова атаковали 28 украинских беспилотников. Девять дронов были сбиты российскими средствами ПВО, еще 19 подавлены системами радиоэлектронной борьбы, сообщил в Telegram-канале назначенный РФ „глава“ Крыма Сергей Аксенов. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников, а средствами РЭБ подавили 11 дронов. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Какие объекты были целями беспилотников, не уточняется. На востоке полуострова находится Крымский мост, который накануне был частично разрушен в результате удара украинскими надводными беспилотными аппаратами.

В сводке указывается, что на Харьковщине россияне вели „безуспешные наступательные действия“ западнее Лимана Первого, на Лиманском направлении „безуспешно наступали“ в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области. На Бахмутском направлении украинцы отбили атаки противника в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Васильевки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области, а на Авдеевском направлении - все атаки в районе Авдеевки. В сообщении генштаба также отмечается, что Украина продолжает наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В утренней сводке Генштаба ВСУ также отмечается, что российские войска сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях , за минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений, Россия нанесла более 40 авиаударов и произвела около 60 обстрелов из РСЗО. По сведениям генштаба, „есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура“.

В ночь на 18 июля Воздушные силы ВСУ уничтожили в небе над Украиной 38 воздушных целей - все шесть запущенных российскими войсками крылатых ракет „Калибр“, 31 из 36 ударных дронов Shahed-136/131 и один разведывательный беспилотник, сообщило командование Воздушных сил в Telegram-канале. По данным украинских военных, ракеты „Калибр“ и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге - в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Пуски „Калибров“ осуществлялись предположительно с российского фрегата „Адмирал Эссен“, а ударные дроны россияне запускали из района полигона Чауда в аннексированном Крыму, говорится в сообщении.

В ночь на 18 июля Россия нанесла массированный удар по Одессе с применением дронов-камикадзе Shahed и крылатых ракет „Калибр“, сообщает оперативное командование „Юг“.

Военные заявляют, что россияне запустили несколько волн ударных дронов, чтобы обнаружить и истощить украинскую противовоздушную оборону. После этого с российских кораблей в Черном море по Одессе выпустили шесть „Калибров“, однако все ракеты были уничтожены.

Обломки ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В своем доме получил ранения пожилой мужчина, его госпитализировали.

За более чем 500 дней войны в Украине 9287 мирных жителей погибли и 16 384 получили ранения, в основном - в результате огня ВС РФ. Такие данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека озвучила заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она выступила на брифинге по Украине в рамках заседания Совета Безопасности ООН.

По словам Дикарло, в это число вошли 537 убитых и 1117 раненых детей. При этом речь идет только о подтвержденных данных. Реальное число жертв, скорее всего, значительно выше, полагают эксперты.

По одной полосе Крымского моста открыли движение автомобилей, сообщил в Telegram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту удастся восстановить только к 1 ноября.

Восстановление Крымского моста может обойтись в 1-1,3 млрд рублей (около 10 млн евро в пересчете. - Ред.). Хуснуллин подчеркнул, что это лишь предварительные расчеты. Для ремонта моста, по словам Хуснуллина, требуется построить дополнительный мост длиной 250 метров, на котором будут работать большегрузные краны. Этими кранами планируется поднять поврежденные пролеты Крымского моста. „Уже вчера начали переброску труб, металлоконструкций из Тольятти. За два месяца мы его (временный мост) построим“, - цитирует вице-премьера газета „Коммерсант“.