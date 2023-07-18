18.07.2023, 20:57
В Ласнамяэ автомобиль сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 18.24 в полицию поступило сообщение, что 13-летнюю девочку, пересекавшую на велосипеде на пешеходном переходе проезжую часть, сбил автомобиль Hyundai. Пострадавшую доставили на медосмотр в больницу.
По информации полиции, серьезных травм девочка не получила, но пожаловалась на боль и скорая помощь отвезла ее на осмотр в больницу.
По словам водителя, он сбросил перед переходом скорость, чтобы люди смогли перейти, и когда снова поехал, то на дорогу выехала девочка.
По предварительной информации полиции, ДТП произошло на нерегулируемом переходе, и велосипедистка при пересечении дороги не слезла с велосипеда, как должна была по правилам. На девочке не было также, по словам полиции, шлема.