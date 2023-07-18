В Ласнамяэ автомобиль сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку

ДТП произошло в Ласнамяэ, у дома номер 17а по Линнамяэ теэ.

По информации полиции, серьезных травм девочка не получила, но пожаловалась на боль и скорая помощь отвезла ее на осмотр в больницу.

По словам водителя, он сбросил перед переходом скорость, чтобы люди смогли перейти, и когда снова поехал, то на дорогу выехала девочка.

По предварительной информации полиции, ДТП произошло на нерегулируемом переходе, и велосипедистка при пересечении дороги не слезла с велосипеда, как должна была по правилам. На девочке не было также, по словам полиции, шлема.