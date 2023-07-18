18.07.2023, 20:17
Канада впервые назначила посла в Эстонии, который будет постоянно работать в Таллинне(1)
ФОТО: | AP
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила во вторник, что первым послом Канады в Эстонии, который будет резидентировать в Таллинне, станет Лэйрд Хиндл.
Канада сообщила в прошлом году, что откроет в Эстонии посольство и назначит посла, резидентирующего в Эстонии. Ранее Канаду в Эстонии представлял посол, место постоянного нахождения которого была Рига.
Согласно заявлению МИД Канады, назначение посла для постоянной работы в Эстонии — часть расширения дипломатического присутствия Канады в Центральной и Восточной Европе.