ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне впервые в Эстонии появился „зеленый“ асфальт

„Для центра Ülemiste озеленение парковки - логичный шаг, мы уже много лет стремимся к экологичности“, — сказал руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.

Зеленый асфальт — это асфальтобетон, произведенный не с использованием ископаемых видов топлива, а в котором часть битумного вещества заменяется возобновляемым лигнином.

Парковка торгового центра Ülemiste — это первое место в Эстонии, где „зеленый“ асфальт будет подвергнут реальным испытаниям, то есть парковка магазина с большой нагрузкой будет сильно отличаться от предыдущих тестирований.

Всего на площади 700 кв. метров было уложено 110 тонн „зеленого“ асфальта. Если испытания окажутся успешными, то со временем „зеленым“ асфальтом будет покрыта и остальная часть парковки. „Разумеется, старый асфальт не будет сниматься специально для укладки „зеленого“ асфальта, а будет постепенно заменяться по мере необходимости“, - подтвердил Пярнитс.

Лигнин, используемый в „зеленом“ асфальте, производится эстонской компанией Fibenol. Анализ пилотных проектов подтвердил, что использование лигнина в асфальтобетонных смесях не оказывает негативного влияния на качество покрытия, но вносит существенный вклад в снижение воздействия на окружающую среду, отметил Пееп Питк, менеджер по развитию компании.

По его словам, „зеленый“ асфальт является хорошим примером того, как новые технологии могут помочь, так сказать, старым отраслям промышленности работать более экологически. „Производство лигнина и древесных сахаров из древесных отходов, и их использование в химической промышленности и производстве материалов — это один из шагов на пути к отказу от нефти“, - подчеркнул он.

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