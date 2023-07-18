„Быстрые результаты получить невозможно“. Александр Сырский – генерал, руководящий контрнаступлением ВСУ

Украина утверждает, что отвоевала у российской армии почти 30 квадратных километров территории к северу и югу от Бахмута.

В окружении генерала Сырского с восхищением отзываются о его целеустремленности, решительности и военной хитрости. Отдых для него — это ежедневные занятия в спортзале. Он спит обычно по четыре с половиной часа в сутки.

Это составляет разительный контраст с верхушкой российской армии, где, судя по всему, идет внутренняя борьба, и высокопоставленных офицеров то и дело отстраняют от командования.

„Я верю, что единство нашего военного руководства и вера наших солдат друг в друга — это сильная сторона нашей армии“.

И все же, по мнению генерала Сырского, у Украины есть одно неоспоримое преимущество.

По его словам, и на востоке, и на юге Украины возведено очень много минных и иных оборонительных заграждений. У российской армии много укреплений, „поэтому наше наступление идет не так быстро, как хотелось бы“.

При этом Сырский признает, что через месяц с лишним после начала долгожданного наступления сразу на многих фронтах оно идет не так быстро, как надеялись многие.

Мы вместе наблюдаем за перепаханными снарядами полями под Бахмутом, где украинские войска пытаются отвоевать занятые противником территории, и я спрашиваю генерала, ставит ли он задачу отбить город. „Да, конечно, — отвечает он с улыбкой. — Я пытаюсь это сделать“.

Машина вооружена крупнокалиберным пулеметом, а внутри имеется большой экран, на который в режиме реального времени поступают картинки с сотен беспилотников, барражирующих над полем боя.

Мы встретились с генералом Сырским в засекреченном месте, где находился его передвижной командный пост — специально оборудованный автомобиль, на котором он приезжает на позиции и откуда следит за ходом боевых действий.

Это перевод его репортажа, а оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

„Мы хотим получать очень быстрые результаты, но в нашей реальности это фактически невозможно“, — признался генерал Сырский в интервью корреспонденту Би-би-си Джонатану Билу.

Отвоевать Бахмут для генерала — это еще и вопрос чести.

„Мы потеряли многих наших братьев по оружию, наших бойцов, когда обороняли Бахмут, и теперь мы просто обязаны вернуть его“.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уверяла нас, что скоро российские войска в Бахмуте попадут в окружение. Однако когда мы побывали на позициях всего в 3 км от города, артиллерийский обстрел с российской стороны продолжался.

По словам бойца 78-й бригады ВСУ по имени Алекс, ситуация остается напряженной.

Он показывает на большую воронку от российского снаряда, разорвавшегося тем утром. Он упал всего в нескольких метрах от его траншеи. Вскоре после этого нам самим пришлось бежать в укрытие.

Два месяца назад, когда я в последний раз был здесь, украинские войска отступали и была серьезная опасность окружения. Сегодня ситуация в корне изменилась.

Как говорит командир 57-й бригады полковник Алекандр Бакулин, теперь проблемы возникли у российской армии.

Он утверждает, что ни в коем случае не хочет недооценивать противника, но регулярные российские части не идут ни в какое сравнение с наемниками Евгения Пригожина, которым ранее удалось захватить Бахмут.

„Вагнеровцы“, по словам полковника, были „очень неудобным противником“, они „убивали ради убийства“.

Поэтому сейчас, как говорит Бакулин, „если приложить еще немного усилий, Бахмут можно будет окружить“. Он также подчеркивает, что вопреки обычной военной логике, потери в ходе наступление меньше, чем были во время статичной обороны города.

К тому же медленное, но все же продвижение вперед поднимает боевой дух, так что „легче переносить потери“.

Впервые за все время военных действий на восточном фронте число украинских сил — около 160 тыс. — сравнялось с российскими войсками.

Однако у России сохраняется превосходство в артиллерии.

Быть может, эта динамика изменится с поставкой из Америки кассетных боеприпасов, способных наносить урон на значительных площадях?