Автомобилисты на границе в Нарве: „До этого через Латвию ездили, но сейчас там не проехать“

По словам ожидающих в очереди, в Латвии машины стоят на границе по четыре-пять дней, иногда дольше. В Койдула тоже слишком длинная очередь, а через Нарву еще реально проехать более менее нормально.

Женщина в легковушке рассказывает, что ее семья едет из Германии. Они направлялись в Латвию, по дороге общались со знакомыми и выяснили, что там иногда по девять суток стоят машины на границе. „Мы сразу же сюда поехали, хотя не планировали, для нас это большой крюк, – говорит женщина. – В дороге уже несколько дней, приехали в Нарву вчера вечером, бронь на 12:00 у нас, уже два часа опоздания, но это лучше, чем стоять несколько дней“.

С ее мнением, что на погранпункте в Нарве ситуация вполне нормальная, согласны украинцы. Они сидят в минивэне, примерно на восемь пассажиров, ждут свою очередь. Двое мужчин на передних сиденьях и еще несколько человек на задних. Они из Донецка. „Мы верующие и приезжаем регулярно, раз в месяц примерно, в Латвию и Литву к друзьям в церковь, – рассказывает водитель машины, мужчина лет 55. – Заехали в Латвию благополучно. Но вот вдруг за две недели такая ситуация случилась. Обычно мы всегда через Латвию едем. Здесь первый раз вообще. Уже сели в машину, чтобы направиться по привычному маршруту, как написал наш знакомый, он уже несколько дней стоит на границе, подсказал, что нам лучше через Нарву ехать“.

Мимо проходит молодой мужчина, слышит разговор и включается в диалог: „Все границы в Латвии проехал, нигде не дождался, рванул сюда, сутки здесь, но уже скоро моя очередь, там бы еще стоял и стоял“.

„Да уж, – продолжает мужчина из машины с украинскими номерами. – В восемь утра вчера мы приехали, взяли талончик на утро сегодня, пока еще стоим. Но сейчас загорится зеленый, и мы поедем. Чуть больше суток в итоге, но в Латвии наши знакомые уже девять суток пересечь границу не могут“.