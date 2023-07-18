Автомобилисты на границе в Нарве: „До этого через Латвию ездили, но сейчас там не проехать“(5)
У погранпункта „Нарва-1“ по-прежнему очередь из автомобилей. Если смотреть информацию на сайте GoSwift, то днем 18 июля задержка в живой очереди была около 20 часов, по предварительному бронированию – около 3 часов. На самом деле, дольше. Корреспондент RusDelfi поговорила с ожидающими в очереди на границе автомобилистами и узнала, что Нарва сейчас – это лучший вариант из остальных в Балтии.
По словам ожидающих в очереди, в Латвии машины стоят на границе по четыре-пять дней, иногда дольше. В Койдула тоже слишком длинная очередь, а через Нарву еще реально проехать более менее нормально.
Женщина в легковушке рассказывает, что ее семья едет из Германии. Они направлялись в Латвию, по дороге общались со знакомыми и выяснили, что там иногда по девять суток стоят машины на границе. „Мы сразу же сюда поехали, хотя не планировали, для нас это большой крюк, – говорит женщина. – В дороге уже несколько дней, приехали в Нарву вчера вечером, бронь на 12:00 у нас, уже два часа опоздания, но это лучше, чем стоять несколько дней“.
С ее мнением, что на погранпункте в Нарве ситуация вполне нормальная, согласны украинцы. Они сидят в минивэне, примерно на восемь пассажиров, ждут свою очередь. Двое мужчин на передних сиденьях и еще несколько человек на задних. Они из Донецка. „Мы верующие и приезжаем регулярно, раз в месяц примерно, в Латвию и Литву к друзьям в церковь, – рассказывает водитель машины, мужчина лет 55. – Заехали в Латвию благополучно. Но вот вдруг за две недели такая ситуация случилась. Обычно мы всегда через Латвию едем. Здесь первый раз вообще. Уже сели в машину, чтобы направиться по привычному маршруту, как написал наш знакомый, он уже несколько дней стоит на границе, подсказал, что нам лучше через Нарву ехать“.
Мимо проходит молодой мужчина, слышит разговор и включается в диалог: „Все границы в Латвии проехал, нигде не дождался, рванул сюда, сутки здесь, но уже скоро моя очередь, там бы еще стоял и стоял“.
„Да уж, – продолжает мужчина из машины с украинскими номерами. – В восемь утра вчера мы приехали, взяли талончик на утро сегодня, пока еще стоим. Но сейчас загорится зеленый, и мы поедем. Чуть больше суток в итоге, но в Латвии наши знакомые уже девять суток пересечь границу не могут“.
Следующая за ними машина – с французскими номерами. „Едем три дня к родителям в Россию, обычно мы в Латвии пересекаем границу, а тут подъехали и узнали, что люди стоят по четыре-пять дней, – объясняет свою ситуацию женщина на пассажирском сиденье, ее спутник за рулем не говорит по-русски. – Мы не можем столько ждать, нет времени. Делать нечего – поехали на эстонскую границу в Койдула. Но и там мы бы стояли в лучшем случае три дня. Нам повезло, женщина-администратор помогла зарезервировать место на сегодня на 17:00. Мы в местном хостеле переночевали. И вот ждем. Думаю, задержка будет все равно, но, надеюсь, незначительная“.
Мужчина из автомобиля с российскими номерами рассказывает, что тоже здесь впервые, раньше ездил всегда через Латвию. Он и его мама – граждане Евросоюза, но он чаще живет в России, везет маму на родину. Талончик у него на 10:00 утра, на момент разговора было 14:10.
Еще одна машина рядом – с молдавскими номерами. В ней молодая пара, талончик у них на 14:00, но пока не вызывают, едут к друзьям. Для них это частая история – стабильно раз в месяц точно ездят. „Но здесь мы первый раз, – уточняет молодой человек. – До этого через Латвию ездили, но сейчас там не проехать“.
Истории очень похожи. Многие из опрошенных автомобилистов в Нарве впервые. Для них привычнее и лучше добираться в Россию через Латвию. Но сейчас это слишком сложно. В одной машине сидели таллиннцы. Они повздыхали, что столько ждут уже, для них это в новинку, всегда спокойно проезжали в назначенное время. Ездят они в Россию часто – там у них дети живут. „Если бы мы из Нарвы были, то не проблема, а вот уже со вчерашнего вечера проехать не можем, тяжело уже ждать“, – говорит женщина из Таллинна.
Рядом с нами собралась небольшая группа – все они едут из Германии, но не родственники. Они только что выяснили, что нельзя провозить с собой евро. Другую валюту можно, а евро – нельзя. Одна женщина среди них немного возмущается, говорит, что они живут в Евросоюзе, не в России, не ясно, почему не имеет право брать с собой деньги своей страны. Но ее успокаивают. И все они направляются в обменный пункт, чтобы купить рубли. Курс сегодня – 99 рублей. Как и был вчера. Хотя можно купить и за 99, 50 в обменнике чуть подальше от границы, а можно и за 100 рублей – в том, где обмен делают по гибким курсам.
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