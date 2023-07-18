Первые побеги. История дезертиров, бежавших из „армии ДНР“ от войны и мобилизации

—Ну, ругают, пугают, потом ты тихо увольняешься, если стоишь на своем. Многие обращались за консультациями: нужно правильно писать рапорт на имя командира, командир тебя может послать, порвать твою бумагу, конечно. Но можно отправить бумагу через почту, через прокуратуру военную, она ж теперь российская, по идее, а у тебя никакого контракта с российской армией нет! Понятно, что это долго, многие боятся — все, как всегда! Но время идет, многие устали бояться и решаются, пока еще живы…

— Да, у нас такое двоевластие, веселое такое время. Я знаю пару историй, когда разорвать контракты (когда они есть) обязал суд, хотя людей и прессовали! Но сейчас новая тема появилась — с ЧВК. Я вот имел дело с ЧВК „Каскад“, это милицейская тема, они подписывают договора лично с Диким (Алексей Дикий с 2014 года бессменный министр МВД ДНР — Ред.). Я знаю историю, как три бойца этого ЧВК бежали из-под Волновахи и потом потихоньку уехали в Россию. Они подписывают очень мутные документы — его берут якобы в полицию оперативником или постовым, а потом после окончания стажировки, кидают на „боевые“ [выходы]. Я консультировал парня, которого взяли в качестве патрульного в ППС, в Волновахский райотдел. Он пошел, и на втором месяце его вдруг отправляют в поля на обучение, а оттуда — уже точно не помню: на Угледар или под Новопавловку — но побили их там, кого ранило, кого убило. Мой клиент попал в больницу, оттуда приехал после относительного излечения к начальнику райотдела, а тот вдруг спрашивает: „А где тебя носило?“. Клиент отвечает, что был на „боевых“, что его ранило. Начальник был одуревший до такой степени, что делал запрос в медсанчасть — „А правда ли он был ранен?“ Я видел у парня в деле ответ на этот запрос.