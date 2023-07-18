Энели Ефимова получит 10 000 евро за успехи на юниорском чемпионате Европы

Ей выплатят 10 000 евро, а ее тренер Хенри Хейн получит 5000 евро.

16-летняя Ефимова выиграла прошедший в начале июля в Белграде чемпионат Европы среди юниоров на дистанциях 50 и 100 м брассом, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м брассом.

За каждую из золотых медалей ей выплатят по 4000 евро, а за серебряную - 2000 евро.

„Достижения Энели в столь юном возрасте поражают воображение - только на юниорских чемпионатах Европы она завоевала в общей сложности шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Это говорит о целеустремленности, силе воли и огромной самоотдаче. Я желаю Энели, ее тренеру и всей команде эстонских пловцов удачи на предстоящем чемпионате мира среди взрослых в Японии“, - сказал президент ЭОК Урмас Сыырумаа.

С 23 по 30 июля в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Японии пройдет и первенство планеты по плаванию, на котором будут разыграны 42 комплекта наград.

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