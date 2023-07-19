19.07.2023, 08:00
Центристская партия в режиме экономии: дополнительной поддержки регионам не будет, на шее долг в 150 000(4)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
„В данный момент справляемся, но топчемся на месте. Каждый шаг потребует ресурсов“, - констатировал генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.
В последнее время финансовые дела Центристской партии попали в центр внимания потому, что партия отвергла денежную инъекцию предпринимателя Парвела Пруунсильда размером в 300 000 евро. Вернее, это стало запалом во внутрипартийной борьбе за власть. Лагерь Михаила Кылварта, оказавшийся в правлении в большинстве, счел, что деньги нужно вернуть. На прошлой неделе это и сделали.