ЧП и криминал
18.07.2023, 15:14

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Из-за ударившей в дом молнии пострадал ребенок

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ФОТО: Milena Nikolovska | Shutterstock

Сегодня в 11:22 поступило сообщение о том, что в деревне Треймани в волости Хяэдемеэсте из-за ударившей в дом молнии пострадал ребенок, стоявший возле окна.

Когда прибыли спасатели, скорая помощь уже увезла получившего ожоги ребенка в больницу. Также с места происшествия увезли мужчину, который отравился дымом. На момент инцидента в доме находилась мать и трое детей, двое других детей не пострадали.


Спасатели выкинули из дома тлеющий ковер и шторы, стол в комнате был покрыт пепле. Спасатели проверили пожарную безопасность дома и чердака, но больше ничего, что бы представляло опасность, не нашли.

В результате удара молнии в доме разбилось одно окно и от торцевой стены дома отошли кирпичи, частично обвалившись. Опасную зону у стены огородили лентой. По словам руководителя спасательных работ, молния повредила и электрощит, для проверки которого вызвали электриков.

Правила поведения до и во время грозы

Спасательный департамент

Поскольку гроза, как правило, собирается быстро, необходимо четко представлять себе свои действия. Грозе зачастую сопутствуют опасности: молнии, сильные ливни, порывы ветра, град и даже смерч. Нужно знать, как правильно себя вести, и убедитесь в том, что и Ваши близкие это знают.

Перед грозой

  • Установите дома систему молниезащиты.

  • Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенный кабель.

  • Не приближайтесь к емкостям с водой.

Во время грозы

  • Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.

  • Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.

  • Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.

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