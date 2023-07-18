В ноябре Анетт Контавейт проведет в Таллинне свой прощальный матч

Ее соперницей станет Онс Жабер из Туниса - близкая подруга эстонки, которая дошла до финала Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде, сообщил во вторник портал ERR Sport.

На этом же турнире свой последний профессиональный матч в карьере провела сама Анетт Контавейт, которая в миксте в паре с финном Эмилем Руусувуори не сумела преодолеть первый круг, уступив китайско-немецкому тандему Ян Чжаосюань/Кевин Кравиц.

В женском одиночном разряде Уимблдона Анетт Контавейт дошла до второго раунда.

„Поскольку моя последняя профессиональная игра прошла в Лондоне, я очень хотела сыграть свой последний матч перед родной публикой, чтобы свои люди могли прийти и поддержать меня. Эта идея была очень близка моему сердцу“, - рассказала Анетт Контавейт.

Прощальный матч Анетт Контавейт пройдет 11 ноября в ледовом холле „Тондираба“. В рамках мероприятия также выступит любимая группа теннисистки Smilers.

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