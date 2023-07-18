СХЕМЫ | Глобальные перемены: в Таллинне меняются номера и маршруты ряда автобусных линий

Вместо Метсакооли теэ автобус № 5 будет ходить на Прийсле, в связи с чем график движения линии № 6 будет уплотнен, а часы работы линии продлены. В результате объединения линий № 8 и 43 будет создан маршрут № 8 Вяйке-Ыйсмяэ – Яйгрумяэ . Маршрут № 35 будет объединен с линией № 48, в результате чего будет образован маршрут № 35 Сели – Пельгуранна . Автобусная линия № 42 объединится с линией № 68 и станет маршрутом № 42 Вяйке-Ыйсмяэ – Прийсле . Маршрут № 67 объединится с маршрутами № 17 и 17А и будет ходить под номером 67 Сели – Сютисте .

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что многие маршруты общественного транспорта в Таллинне устарели и обеспечивают передвижение главным образом между районами города и его центром.

„В ходе преобразований мы хотим создать больше маршрутов, пересекающих центр города. Это будет сделано за счет объединения линий, маршруты которых заканчиваются в центре города. Это даст пассажирам возможность добираться из одного конца города в другой без пересадок и экономить время. В то же время новые линии будут по-прежнему проходить через важные узлы центра города, позволяя пассажирам с удобством пересаживаться на другие виды общественного транспорта, - пояснил Свет. – Мы давно планировали эти изменения с целью повышения удобства общественного транспорта. В основе изменений лежат моделирование и анализ, проведенные на базе данных, полученных с валидаторов и датчиков заполняемости автобусов“.

По словам вице-мэра, изменения будут введены с 1 августа, когда движение в городе менее интенсивное, а к началу нового учебного года горожане успеют привыкнуть к изменениям.

Информация об изменениях будет размещена на автобусных остановках к концу июля. На первых порах на лобовом стекле автобусов будут отображаться и старые номера линий.