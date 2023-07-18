СХЕМЫ | Глобальные перемены: в Таллинне меняются номера и маршруты ряда автобусных линий(47)
Вместо Метсакооли теэ автобус № 5 будет ходить на Прийсле, в связи с чем график движения линии № 6 будет уплотнен, а часы работы линии продлены. В результате объединения линий № 8 и 43 будет создан маршрут № 8 Вяйке-Ыйсмяэ – Яйгрумяэ. Маршрут № 35 будет объединен с линией № 48, в результате чего будет образован маршрут № 35 Сели – Пельгуранна. Автобусная линия № 42 объединится с линией № 68 и станет маршрутом № 42 Вяйке-Ыйсмяэ – Прийсле. Маршрут № 67 объединится с маршрутами № 17 и 17А и будет ходить под номером 67 Сели – Сютисте.
Вице-мэр Владимир Свет отметил, что многие маршруты общественного транспорта в Таллинне устарели и обеспечивают передвижение главным образом между районами города и его центром.
„В ходе преобразований мы хотим создать больше маршрутов, пересекающих центр города. Это будет сделано за счет объединения линий, маршруты которых заканчиваются в центре города. Это даст пассажирам возможность добираться из одного конца города в другой без пересадок и экономить время. В то же время новые линии будут по-прежнему проходить через важные узлы центра города, позволяя пассажирам с удобством пересаживаться на другие виды общественного транспорта, - пояснил Свет. – Мы давно планировали эти изменения с целью повышения удобства общественного транспорта. В основе изменений лежат моделирование и анализ, проведенные на базе данных, полученных с валидаторов и датчиков заполняемости автобусов“.
По словам вице-мэра, изменения будут введены с 1 августа, когда движение в городе менее интенсивное, а к началу нового учебного года горожане успеют привыкнуть к изменениям.
Информация об изменениях будет размещена на автобусных остановках к концу июля. На первых порах на лобовом стекле автобусов будут отображаться и старые номера линий.
С 1 августа автобус № 5 вместо Метсакооли теэ будет ходить на Прийсле через Козе теэ, Нарвское шоссе, Прийсле теэ и Уссимяэ теэ до остановки „Прийсле“. Новые остановки маршрута – „Келлука теэ“ (в направлении Прийсле), „Тонди мяги“, „Рейдумяги“, „Уссимяэ теэ“ и „Прийсле“. В связи с изменением маршрута № 5 будет уплотнен график движения линии № 6 и продлятся часы его работы: в будние дни маршрут № 6 будет отправляться с Метсакооли теэ приблизительно в 6:00 и с Меривялья – около 6:30, последние отправления будут осуществляться приблизительно в 23:45 и 23:20, соответственно. В будние дни автобус № 6 будет ходить дважды в час или чаще с интервалом 15–30 минут, а по выходным – в течение всего дня (с 6.00 до 24.00).
Автобус № 8 будет ходить в районе Пирита по бывшему маршруту, в центре города он будет следовать по Рейди теэ и через Балтийский вокзал выезжать на Палдиское шоссе, создавая прямое сообщение между Пирита и Балтийским вокзалом. В результате преобразований будет создано прямое сообщение района Пирита с рядом транспортных узлов и важными объектами социальной инфраструктуры.
Автобус № 35 будет ходить в Ласнамяэ по прежнему маршруту, затем через центр города в Пыхья-Таллинн, где он будет следовать по маршруту автобуса № 48. Вместо прежнего режима работы, когда автобус № 48 ходил только по будням в часы пик, новый маршрут автобуса № 35 будет ходить по будням и выходным в течение всего дня. Это улучшит возможности передвижения между районами Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн.
Автобус № 42 будет ходить в Ласнамяэ по прежнему маршруту линии № 68, далее следовать через центр города до Хааберсти, где он продолжит движение по своему прежнему маршруту. Это позволит создать постоянное прямое сообщение между Ласнамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ через центр города, в том числе вне часов пик и в выходные дни, когда экспресс-автобус № 46 не ходит.
Маршрут № 67 в районе Ласнамяэ будет ходить по прежнему маршруту линии № 67 до Torupilli Selver, где будет остановка „Вильмси“. С Лаагна теэ автобус № 67 будет следовать по улице Тюрнпу до района автобусного вокзала, оттуда по улицам Одра и Юхкентали до остановки „Эстония“ на Театральной площади и далее – по бывшему маршруту линии № 17 в Кристийне и Мустамяэ. Автобус не будет ходить по улице Гонсиори. Автобусное сообщение между „Сели“ и „Эстония“ сохранится, будет создан альтернативный маршрут через окрестности автобусного вокзала и улицы Лийвалайа. Это позволит улучшить сообщение между Ласнамяэ и окрестностями ТЦ Кристийне, Северо-Эстонской региональной больницей, Детской больницей и Мустамяэским центром здоровья. Новая остановка на улице Тюрнпу обеспечит удобное сообщение с автовокзалом и возможность пересадки на трамвай.
Частота отправлений на большинстве линий увеличится или останется прежней.
Подробная информация об изменениях в автобусных маршрутах с 1 августа: tallinn.ee/ru/transport.
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