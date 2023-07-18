СЕГОДНЯ | Сможет ли „Флора“ сотворить чудо и выйти во второй отборочный раунд Лиги чемпионов?

Единственный гол в первой встрече был забит на 54-й минуте матча, когда украинский легионер „Ракува“ Владислав Кочергин оказался первым на подборе и нанес дальний удар, а мяч рикошетом от Маркуса Сеппика влетел в ворота „Флоры“. Однако гостевое поражение со счетом 0:1 оставило эстонскому клубу шансы на проход в следующий раунд.

„Важно, чтобы перед ответной игрой у нас все еще оставались шансы на проход в следующий раунд, — сказал Юрген Хенн, главный тренер „Флоры“, после первой игры. — Мы не должны быть довольны игрой, но в конечном итоге нашей целью было вернуться из Польши с нормальным результатом, который оставил бы нам шанс на выход в следующий раунд. Мы смогли это сделать“.

„Мы понимаем, что у нас сложная задача, но если я не верю в это, тренерский штаб в это не верит, игроки в это не верит, то кто тогда будет верить? Мы смогли внести некоторые коррективы по сравнению с прошлой игрой. Осталось увидеть, насколько хорошо это сработает на поле“, — сказал ERR Юрген Хенн.

Перед ответной встречей у „Флоры“ есть проблемы с составом, так как большая группа игроков находится в лазарете. Игроки сборной Эстонии Маркус Соометс и Сергей Зенёв выбыли на длительное время из-за серьёзных травм, также точно пропустит сегодняшний матч полузащитник Владислав Крейда, получивший травму в Польше. Кен Калласте, Марко Лукка и Александр Шаповалов, восстановившиеся после травмы, приняли участие в последней тренировке команды, но, вероятно, они еще не смогут отыграть все 90 минут.

Победитель двухматчевого противостояния во втором отборочном раунде ЛЧ встретится с победителем пары „Линкольн Ред Импс“ (Гибралтар) - „Карабах“ (Азербайджан). В случае поражения в матче против „Ракува“ таллиннская команда отправится в третий отборочный раунд Лиги конференций.

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