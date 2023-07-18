ФОТО | Отборочный раунд ЛЧ: „Флора“ потерпела разгромное поражение от чемпиона Польши и вылетела в Лигу конференций

В первом тайме гости с первых минут завладели инициативой, создав несколько опасных моментов и дважды попав в каркас ворот, но благодаря отличной игре вратаря „Флоры“ Грюнвальда, хозяева смогли уйти на перерыв без пропущенных мячей. Футболисты „Флоры“ создали несколько перспективных атак в первом тайме, но выжить из них максимум не смогли.

Гости активно начали второй тайм, что принесло свои плоды. На 47-й минуте Зоран Арсенич отдал сквозной пас на Лукаша Зволинского, который точным ударом направил мяч в ворота. Игра „Флоры“ развалилась окончательно и гости забили второй мяч. На 59-й минуте Фран Тудор сделал точный прострел вдоль штрафной, который замкнул Лукаш Зволинский и оформил дубль в ворота „Флоры“. На 85-й минуте гости довели счет до разгромного. Яннис Папаниколау получил мяч на краю штрафной площади и красивым ударом закрутил мяч в правый верхний угол.

„Ракув“ сыграет во втором отборочном раунде ЛЧ с победителем пары „Линкольн Ред Импс“ (Гибралтар) - „Карабах“ (Азербайджан). Таллиннская команда сыграет в третьем отборочном раунде Лиги конференций.

До матча:

Единственный гол в первой встрече был забит на 54-й минуте матча, когда украинский легионер „Ракува“ Владислав Кочергин оказался первым на подборе и нанес дальний удар, а мяч рикошетом от Маркуса Сеппика влетел в ворота „Флоры“. Однако гостевое поражение со счетом 0:1 оставило эстонскому клубу шансы на проход в следующий раунд.

„Важно, чтобы перед ответной игрой у нас все еще оставались шансы на проход в следующий раунд, — сказал Юрген Хенн, главный тренер „Флоры“, после первой игры. — Мы не должны быть довольны игрой, но в конечном итоге нашей целью было вернуться из Польши с нормальным результатом, который оставил бы нам шанс на выход в следующий раунд. Мы смогли это сделать“.