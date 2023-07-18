ФОТО | Отборочный раунд ЛЧ: „Флора“ потерпела разгромное поражение от чемпиона Польши и вылетела в Лигу конференций
Во вторник действующий чемпион Эстонии по футболу „Флора“ потерпел поражение в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов от польского клуба „Ракув“ (0:3). Таллиннская команда отправляется в третий отборочный раунд Лиги конференций.
В первом тайме гости с первых минут завладели инициативой, создав несколько опасных моментов и дважды попав в каркас ворот, но благодаря отличной игре вратаря „Флоры“ Грюнвальда, хозяева смогли уйти на перерыв без пропущенных мячей. Футболисты „Флоры“ создали несколько перспективных атак в первом тайме, но выжить из них максимум не смогли.
Гости активно начали второй тайм, что принесло свои плоды. На 47-й минуте Зоран Арсенич отдал сквозной пас на Лукаша Зволинского, который точным ударом направил мяч в ворота. Игра „Флоры“ развалилась окончательно и гости забили второй мяч. На 59-й минуте Фран Тудор сделал точный прострел вдоль штрафной, который замкнул Лукаш Зволинский и оформил дубль в ворота „Флоры“. На 85-й минуте гости довели счет до разгромного. Яннис Папаниколау получил мяч на краю штрафной площади и красивым ударом закрутил мяч в правый верхний угол.
„Ракув“ сыграет во втором отборочном раунде ЛЧ с победителем пары „Линкольн Ред Импс“ (Гибралтар) - „Карабах“ (Азербайджан). Таллиннская команда сыграет в третьем отборочном раунде Лиги конференций.
До матча:
Единственный гол в первой встрече был забит на 54-й минуте матча, когда украинский легионер „Ракува“ Владислав Кочергин оказался первым на подборе и нанес дальний удар, а мяч рикошетом от Маркуса Сеппика влетел в ворота „Флоры“. Однако гостевое поражение со счетом 0:1 оставило эстонскому клубу шансы на проход в следующий раунд.
„Важно, чтобы перед ответной игрой у нас все еще оставались шансы на проход в следующий раунд, — сказал Юрген Хенн, главный тренер „Флоры“, после первой игры. — Мы не должны быть довольны игрой, но в конечном итоге нашей целью было вернуться из Польши с нормальным результатом, который оставил бы нам шанс на выход в следующий раунд. Мы смогли это сделать“.
„Мы понимаем, что у нас сложная задача, но если я не верю в это, тренерский штаб в это не верит, игроки в это не верит, то кто тогда будет верить? Мы смогли внести некоторые коррективы по сравнению с прошлой игрой. Осталось увидеть, насколько хорошо это сработает на поле“, — сказал ERR Юрген Хенн.
Перед ответной встречей у „Флоры“ есть проблемы с составом, так как большая группа игроков находится в лазарете. Игроки сборной Эстонии Маркус Соометс и Сергей Зенёв выбыли на длительное время из-за серьёзных травм, также точно пропустит сегодняшний матч полузащитник Владислав Крейда, получивший травму в Польше. Кен Калласте, Марко Лукка и Александр Шаповалов, восстановившиеся после травмы, приняли участие в последней тренировке команды, но, вероятно, они еще не смогут отыграть все 90 минут.
Победитель двухматчевого противостояния во втором отборочном раунде ЛЧ встретится с победителем пары „Линкольн Ред Импс“ (Гибралтар) - „Карабах“ (Азербайджан). В случае поражения в матче против „Ракува“ таллиннская команда отправится в третий отборочный раунд Лиги конференций.
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