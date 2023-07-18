Хищники начинают приходить в населенные пункты. Государство установило квоту на отстрел медведей

„Учитывая площадь нашей страны, Эстония является одной из самых богатых медведями стран Северной Европы“, — сказала заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области живой природы Леэло Кукк. „Например, в Финляндии, площадь которой в семь раз больше, медведей всего в два раза больше, чем в эстонских лесах. В результате хорошей организации охоты распространение медведей в Эстонии расширилось как на запад, так и на юг, а популяция этих животных увеличивается и в Латвии. Можно сказать, что медведи чувствуют себя очень хорошо“, — сказала Кукк.

По данным мониторинга Агентства окружающей среды, в Эстонии насчитывается около 900-950 медведей, и популяция медведей в течение последних 15 лет сохраняет тенденцию роста. Однако увеличение численности сопровождается проблемами: медведи наносят ущерб пчеловодам и фермерам, значительно увеличилась частота встреч с людьми, молодые медведи все чаще попадают в населенные пункты. До прошлого года росло и количество случаев ущерба, причиняемого медведями.

„В большинстве случаев встреча человека и медведя проходит мирно. Настораживает тот факт, что поступает много сообщений о встречах вне мест обитания медведей — в населённых пунктах или других культурных ландшафтах“, — сказал Леэло Кукк. „Эта тенденция указывает на то, что естественные места обитания заняты старшими сородичами, а молодые медведи ищут места обитания в непосредственной близости от человека. С каждой такой встречей возрастает вероятность возникновения опасной ситуации. Поэтому помимо защиты медведей, мы также должны ограничивать их количество“, — сказала Кукк.

Медведь является строго охраняемым видом и охота на медведя разрешена только в исключительных случаях для предотвращения ущерба и обеспечения безопасности, при условии отсутствия альтернативных решений.