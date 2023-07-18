Новости Эстонии
18.07.2023, 16:47

Хищники начинают приходить в населенные пункты. Государство установило квоту на отстрел медведей

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ФОТО: Keskkonnaamet

В этом году Департамент окружающей среды установил первичный лимит на отстрел медведей - 96 особей. Это примерно 10% от численности медведей, что почти равнозначно годовому приросту медведей.

„Учитывая площадь нашей страны, Эстония является одной из самых богатых медведями стран Северной Европы“, — сказала заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области живой природы Леэло Кукк. „Например, в Финляндии, площадь которой в семь раз больше, медведей всего в два раза больше, чем в эстонских лесах. В результате хорошей организации охоты распространение медведей в Эстонии расширилось как на запад, так и на юг, а популяция этих животных увеличивается и в Латвии. Можно сказать, что медведи чувствуют себя очень хорошо“, — сказала Кукк.

По данным мониторинга Агентства окружающей среды, в Эстонии насчитывается около 900-950 медведей, и популяция медведей в течение последних 15 лет сохраняет тенденцию роста. Однако увеличение численности сопровождается проблемами: медведи наносят ущерб пчеловодам и фермерам, значительно увеличилась частота встреч с людьми, молодые медведи все чаще попадают в населенные пункты. До прошлого года росло и количество случаев ущерба, причиняемого медведями.

„В большинстве случаев встреча человека и медведя проходит мирно. Настораживает тот факт, что поступает много сообщений о встречах вне мест обитания медведей — в населённых пунктах или других культурных ландшафтах“, — сказал Леэло Кукк. „Эта тенденция указывает на то, что естественные места обитания заняты старшими сородичами, а молодые медведи ищут места обитания в непосредственной близости от человека. С каждой такой встречей возрастает вероятность возникновения опасной ситуации. Поэтому помимо защиты медведей, мы также должны ограничивать их количество“, — сказала Кукк.

Медведь является строго охраняемым видом и охота на медведя разрешена только в исключительных случаях для предотвращения ущерба и обеспечения безопасности, при условии отсутствия альтернативных решений.

„Умеренная охота — это часть действий, необходимых для предотвращения конфликтов и ущерба от хищников. Кроме того, умеренная охота является важным фактором, позволяющим медведям избегать людей, что необходимо для обеспечения безопасности жителей“, — пояснила Леэло Кукк.

Департамент окружающей среды принимает решение об объеме охоты на медведей, исходя из численности медведей и поставленных в программе контроля и защиты этих крупных хищников целей. Программа предусматривает, что количество пометов с медвежатами должно быть не менее 70. В 2022 году было 96 пометов, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.

Кроме того, при определении объемов охоты учитываются случаи нанесения ущерба хищниками, превентивные меры, а также мнения заинтересованных групп и организаций охотников.

Сезон охоты на медведя начнётся 1 августа и продлится до конца октября.

Лимиты на отстрел медведей в сезон охоты 2023 года:

Харьюмаа –11

Ида-Вирумаа – 15

Йыгевамаа – 13

Ярвамаа – 13

Ляэнемаа – 1

Ляэне-Вирумаа – 16

Пылвамаа – 2

Пярнумаа – 5

Рапламаа – 3

Тартумаа – 8

Валгамаа – 1

Вильяндимаа – 7

Вырумаа –1

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