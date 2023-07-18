Новости Эстонии
18.07.2023, 13:20

„В вашем городе все ок с транспортом? Команда талантливых управленцев Таллинна это исправит!“

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Петер Зашев
Движение в центре города 23.05.2023
Движение в центре города 23.05.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Доктор экономических наук, профессор Stockholm School of Economics (Швеция) Петер Зашев в своем фейсбуке иронично прошелся по таллиннским пробкам, возникшим из-за масштабного ремонта дорог в центре города.

В вашем городе все ок с транспортом?

Не горюйте! Команда талантливых управленцев Таллинна поможет быстро исправить ситуацию!!!

- нет пробок? Сделаем!

- мало ремонтных работ? Увеличим!

- работают в 3 смены? Сократим!

В центре Таллинна проходит масштабный ремонт, связанный с реконструкцией нескольких улиц, а также прокладкой трамвайного пути в порт.

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