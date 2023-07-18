„В вашем городе все ок с транспортом? Команда талантливых управленцев Таллинна это исправит!“

В вашем городе все ок с транспортом?

В центре Таллинна проходит масштабный ремонт, связанный с реконструкцией нескольких улиц, а также прокладкой трамвайного пути в порт.

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