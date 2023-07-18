18.07.2023, 13:20
„В вашем городе все ок с транспортом? Команда талантливых управленцев Таллинна это исправит!“(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Доктор экономических наук, профессор Stockholm School of Economics (Швеция) Петер Зашев в своем фейсбуке иронично прошелся по таллиннским пробкам, возникшим из-за масштабного ремонта дорог в центре города.
В вашем городе все ок с транспортом?
Не горюйте! Команда талантливых управленцев Таллинна поможет быстро исправить ситуацию!!!
- нет пробок? Сделаем!
- мало ремонтных работ? Увеличим!
- работают в 3 смены? Сократим!
В центре Таллинна проходит масштабный ремонт, связанный с реконструкцией нескольких улиц, а также прокладкой трамвайного пути в порт.
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