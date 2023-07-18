Российских спортсменов заставят платить за смену спортивного гражданства

Подобное правило будет распространяться на тех спортсменов, которые были заявлены в качестве членов в сборную России или же являлись кандидатами на попадание в нее для участия в международных соревнованиях.

При этом освобождены от выплаты будут те, кто осуществлял спортивную подготовку за свой счет, а также те, кто на протяжении трех лет до смены спортивного гражданства не являлся членом национальной сборной России.

Порядок проведения компенсационной выплаты на данный момент находится на стадии разработки профильной общероссийской спортивной федерацией и будет позднее утвержден Министерством спорта Российской Федерации.

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