Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Что это значит(25)
Россия официально вышла из зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов, несмотря на войну. Она уведомила об этом Турцию, Украину и секретариат ООН. Срок соглашения истекал вчера, 17 июля, пишет Русская служба Би-би-си.
„Черноморская инициатива“ прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле, который инспектировал суда с украинским зерном, будет расформирован, следует из заявления российского МИД.
Россия также отозвала гарантии безопасности судоходства и намерена свернуть морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
В Кремле ранее заявили, что Россия вернется к рассмотрению сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие через черноморские порты, когда будут выполнены требования Москвы.
„Как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки“, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, позиция по зерновой сделке была озвучена Москвой еще до атаки на Крымский мост, и события, произошедшие в ночь на понедельник, не связаны с прекращением ее действия.
Российские власти действительно давно угрожали прекратить участие в „черноморской зерновой инициативе“, согласованной 22 июля прошлого года, утверждая, что обещания, данные России по условиям сделки, не выполняются.
За сохранение договоренностей выступали власти Турции, Украины и представители ООН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что по-прежнему рассчитывает на желание Путина продлить сделку.
„Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю что, мой друг … Путин хочет продолжения [работы] этого гуманитарного коридора“, — цитирует Эрдогана агентство Reuters.
В Евросоюзе смотрят на ситуацию менее оптимистично. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила решение Москвы выйти из сделки и назвала его „циничным шагом“. Она добавила, что Евросоюз продолжит работать над поставками украинского продовольствия на глобальные рынки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит экспорт зерна, несмотря на заявление России об остановке соглашения.
„У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН, другое соглашение — Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [сделку], она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерришем и с президентом [Турции] Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними“, – говорится его в заявлении.
Последнее судно в рамках зерновой сделки вышло из порта Одессы утром 16 июля. Его проход через Черное море Россия согласовала в конце июня, и с тех пор разрешения на проход других судов Москва не давала.
Украинские власти ранее неоднократно жаловались, что российские инспекторы, которые по условиям сделки должны проверять идущие с зерном суда, намеренно затягивают проверки, регулярно требуют нерегламентированные документы и ищут другие необоснованные поводы помешать работе зернового коридора.
Что не выполнено?
В последние недели Путин неоднократно критиковал зерновую сделку, называя ее среди прочего „игрой в одни ворота“.
„Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено“, — сказал Путин в четверг.
Обсуждая зерновую сделку в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой на выходных, Путин „подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений“, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В меморандуме Россия – ООН и кроется основная причина формальных разночтений при обсуждении зерновой сделки.
22 июля в Стамбуле были подписаны не один, а два документа: Меморандум о взаимопонимании между ООН и Российской Федерацией, направленный на обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки, и сама „Черноморская зерновая инициатива“, предусматривающая безопасный экспорт продовольствия и удобрений из заблокированных российскими военными портов Украины (последняя включала в себя отдельный договор Украины с Турцией и зеркальное соглашение России с Турцией при посредничестве ООН).
Россия настаивает, что зерновая сделка состоит из двух частей и предусматривает содействие экспорту как из Украины, так и из России. Этим и объясняются многочисленные отсылки российских чиновников к „пакетному“ характеру соглашения.
Против этой точки зрения может говорить то, что документы, во-первых, были подписаны разным составом участников, а во-вторых, имеют разные сроки действия (у меморандума — три года). Более того, в тексте меморандума говорится лишь, что стороны „пришли к взаимопониманию“ относительно мер, которые они примут.
В документе также указано, что „меморандум не является международным договором и не устанавливает каких-либо прав или обязательств по международному праву“.
Санкции или токсичная экономика
Несмотря на то, что ослабление санкций, препятствующих российскому экспорту продовольствия, формально не значилось в зерновой сделке, оно было согласовано с США и ЕС, писало издание Carnegie Politika.
В результате санкции, наложенные на Россию Евросоюзом, не запрещают импорт, экспорт, покупку или торговлю продовольствием и удобрениями из России (за исключением калийных). В 9-м пакете было специально прописано, что сделки допускаются даже с участием подсанкционных субъектов.
Однако требования Москвы простирались гораздо дальше, чем просто отмена ограничительных мер на поставки продовольствия.
По версии российского МИД, Москве в ходе переговоров были даны обещания, среди которых — „снятие всех санкций — прямых и косвенных — для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки“. Фактически российские власти требовали снять значительную долю экономических ограничительных мер, которые каким-либо образом затрагивают сельхозпроизводство.
Проблемы с поставками российского зерна действительно есть. Импортеры могут отказываться от сотрудничества с российскими компаниями из-за опасений санкций, вне зависимости от того, грозят ли они им реально или нет.
Фактически вся российская экономика стала токсичной, однако в Кремле рассматривают это как результат неких „косвенных санкций“, которые также могут быть сняты.
Еще одна проблема — отключение российских банков от системы SWIFT , которое делает крайне неудобными платежи за поставки.
По данным Financial Times, в переговорах о продлении зерновой сделки Россия ранее предложила план, по которому Россельхозбанк создаст дочернюю компанию для обработки платежей, и ей дадут доступ к SWIFT.
Россельхозбанк ранее не играл заметной роли в международной торговле зерном и удобрениями, но Кремль, видимо, задумал превратить его в „единое окно“ для расчетов за агроэкспорт, защитив таким образом от санкций (по аналогии с „Газпромбанком“ и экспортом газа), объясняли в Carnegie Politika.
В итоге о достижении каких-либо договоренностей по поводу Россельхозбанка не сообщалось.
FT отмечала, что банк полностью принадлежит Кремлю: его бывший председатель правления — Дмитрий Патрушев, нынешний министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, сыгравшего „важную роль в развязывании войны в Украине“.
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