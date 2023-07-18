Помните российского хоккеиста, которого отправили в армию — лишь бы не отпускать в США? Он отслужил, но так и не попал в Штаты
Год назад, в начале июля 2022-го, вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова увезли в военкомат прямо с интервью. Судя по всему, это было сделано, чтобы голкипер не уехал в США: за два месяца до этого Федотов подписал контракт с клубом НХЛ „Филадельфия Флайерз“. Вместо игры за океаном Федотов год отслужил на флоте, уволился в запас и подписал новый контракт с ЦСКА. Однако „Филадельфия“ настаивает, что россиянин должен отработать подписанный договор. Из-за этого Федотов может лишиться права играть даже в России. „Медуза“ рассказывает, что происходит с карьерой вратаря.
Собирался в НХЛ, но уехал на флот. Как Федотову не дали переехать в США
В конце апреля 2022-го хоккейный ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, а голкипер армейцев и сборной России Иван Федотов получил приз лучшему вратарю сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На следующий день он сообщил, что продолжит карьеру в НХЛ, а спустя неделю о подписании однолетнего контракта с 25-летним россиянином объявила„Филадельфия“. Федотов мог заработать за сезон больше миллиона долларов (с учетом бонусов).
„Я приходил в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок [Гагарина]. Теперь могу со спокойной душой сделать шаг вперед. Получил хорошую возможность, теперь с этим бэкграундом и багажом можно попробовать себя там. Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь“, — делился хоккеист.
При этом собеседник „Фонтанки“ в ЦСКА рассказывал, что, по мнению руководства клуба, Федотов, уезжая в НХЛ, „самовольно и незаконно расторгает контракт“ с армейцами. На чем основывалась такая позиция, не совсем понятно: контракт вратаря истек 30 апреля 2022-го.
Тем не менее уехать в США Федотову не дали. 1 июля полицейские задержаливратаря по просьбе сотрудников военной прокуратуры, которые якобы заподозрили того в уклонении от службы. Федотова, который перед задержанием давал интервью журналистам „Матч ТВ“, сразу же увезли в военкомат, а оттуда отправили служить на флот.
Адвокат вратаря Алексей Пономарев требовал признать призыв незаконным и настаивал, что у спортсмена „есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства“. К этому добавился гастрит, который якобы обострился у Федотова после задержания, — вратаря даже госпитализировали в госпиталь Минобороны. Впрочем, все это ни к чему не привело. Адвокат вратаря отозвал иск, сам Федотов уехал служить.
На флоте вратарь служил матросом и играл в хоккей — а после увольнения улетел в Дубай
Сначала ходили слухи, что Федотова могут отправить на архипелаг Новая Земля — там проходил службу соратник Навального Руслан Шаведдинов, которого тоже не призвали, а фактически похитили. Однако вратаря сначала отправили в Северодвинск, а потом перевели в Сертолово Ленинградской области.
Там Федотов получил звание старшего матроса (а также звание заслуженного мастера спорта за серебро на Олимпиаде-2022) и успел потренироваться с любительской сборной Военно-морского флота — помогал вратарям готовиться к турнирам среди военных.
Летом 2023-го Федотова даже заявили на чемпионат Вооруженных сил РФ, где он сыграл за сборную ВМФ. Однако выиграть турнир представители флота не смогли — ВМФ занял второе место, победила команда Центрального военного округа.
Вскоре Федотов уволился в запас и отправился отдохнуть в Дубай. В своем телеграм-канале вратарь сделал всего одну запись: „Всем, оооггггромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности еще не закончились, так что „терпение и труд, все перетрут“».
Где будет теперь играть Федотов — непонятно. Возможно, нигде
В начале июля 2023-го ЦСКА объявил, что Федотов подписал новый контракт с клубом на два года. По данным „Спорт-Экспресса“, за это время он заработает 105 миллионов рублей.
До официального анонса КХЛ отказывалась регистрировать договор с Федотовым — и запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока. Заместитель комиссионера НХЛ (высшего должностного лица лиги) Билл Дэйли заявил, что у голкипера „действующий и обязывающий контракт“ на сезон-2023/24 с „Филадельфией“. По словам Дэйли, об этом же НХЛ официально уведомила и КХЛ. Несмотря на это, уже на следующий день КХЛ все же зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Как утверждает „Спорт-Экспресс“, официальных документов из США, подтверждающих заключение контракта с „Филадельфией“ на следующий сезон, лига так и не получила.
„Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны 2023/2024 и 2024/2025“, — сказано в заявлении КХЛ.
При этом обе лиги ссылаются на так называемый Меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ. Соглашение, подписанное еще в 2010-м, подразумевало, что лиги не будут переманивать друг у друга игроков с действующими контрактами. В пресс-службе КХЛ заявили, что „ситуация с Иваном Федотовым не подпадает под действием меморандума“, потому что у него якобы нет действующего контракта с „Филадельфией“ — „в том смысле, который заложен в документе“. Видимо, в лиге считают, что договор с американским клубом перестал действовать, пока вратарь был на флоте. При этом в НХЛ считают, что однолетний контракт Федотова с „Филадельфией“ не истек, а заморожен, так как вратарь так и не приехал в США из-за службы.
Впрочем, в КХЛ напомнили, что фактически меморандум уже не действует (после начала войны НХЛ разорвалаотношения с российской лигой), однако „обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты друг друга“. Это подтвердил и заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Однако в отсутствие официально действующего документа дело Федотова может создать опасный прецедент: с одной стороны, клубы КХЛ в теории получат возможность удерживать игроков силой, с другой — команды НХЛ будут активнее пытаться переманивать российских игроков.
Впрочем, 10 июля ситуация вокруг вратаря ЦСКА стала еще более запутанной. Федерация хоккея России (ФХР), под эгидой которой действует КХЛ, сообщила, что спор должен быть официально урегулирован при участии ИИХФ — Международной федерации хоккея на льду. До этого Федотов не сможет играть даже в КХЛ.
На пресс-конференции после возвращения хоккеиста из армии, он сказал:
„Почему решил остаться в ЦСКА? Руководствовался тем, что был пропущен год. Уровень хоккея, сами понимаете, в армии не очень. Такое решение было принято, чтобы снова почувствовать хоккейный адреналин, вкус жизни. Контакт с „Филадельфией“? А как в армии можно контактировать с внешним миром? У тебя кнопочный телефон, чтобы позвонить родным и близким. „Летчики“ все узнавали из СМИ, как и все. После моего дембеля они выходили на связь, сказали, что есть контракт, решение. И все“.
„ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея“, — говорится в заявлении ФХР.
Что именно в федерации считают возможным „нарушением регламентов“, не сообщается.
А бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировалпроисходящее так: „Если мы сегодня начнем плясать под дудку Национальной хоккейной лиги, то мы ничего не добьемся, нам просто диктуют условия, что это нам надо делать вот так… Волков бояться — в лес не ходить. Надо принимать решение, чтобы уважали нашу страну, наши правила“.
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