Помните российского хоккеиста, которого отправили в армию — лишь бы не отпускать в США? Он отслужил, но так и не попал в Штаты

Собирался в НХЛ, но уехал на флот. Как Федотову не дали переехать в США

В конце апреля 2022-го хоккейный ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, а голкипер армейцев и сборной России Иван Федотов получил приз лучшему вратарю сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На следующий день он сообщил, что продолжит карьеру в НХЛ, а спустя неделю о подписании однолетнего контракта с 25-летним россиянином объявила„Филадельфия“. Федотов мог заработать за сезон больше миллиона долларов (с учетом бонусов).

„Я приходил в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок [Гагарина]. Теперь могу со спокойной душой сделать шаг вперед. Получил хорошую возможность, теперь с этим бэкграундом и багажом можно попробовать себя там. Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь“, — делился хоккеист.

При этом собеседник „Фонтанки“ в ЦСКА рассказывал, что, по мнению руководства клуба, Федотов, уезжая в НХЛ, „самовольно и незаконно расторгает контракт“ с армейцами. На чем основывалась такая позиция, не совсем понятно: контракт вратаря истек 30 апреля 2022-го.

Тем не менее уехать в США Федотову не дали. 1 июля полицейские задержаливратаря по просьбе сотрудников военной прокуратуры, которые якобы заподозрили того в уклонении от службы. Федотова, который перед задержанием давал интервью журналистам „Матч ТВ“, сразу же увезли в военкомат, а оттуда отправили служить на флот.

Адвокат вратаря Алексей Пономарев требовал признать призыв незаконным и настаивал, что у спортсмена „есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства“. К этому добавился гастрит, который якобы обострился у Федотова после задержания, — вратаря даже госпитализировали в госпиталь Минобороны. Впрочем, все это ни к чему не привело. Адвокат вратаря отозвал иск, сам Федотов уехал служить.

На флоте вратарь служил матросом и играл в хоккей — а после увольнения улетел в Дубай