В выходные полиция разбиралась с насильниками в семье. Все случаи были направлены против женщин(12)
В минувшие выходные по всей Эстонии полиция зафиксировала 11 случаев установленного факта насилия в близких отношениях. Четыре из них пришлось на регион Ида-Вирумаа, где насильник не просто напал на жертву, но и избил ее.
14 июля 49-летний мужчина напал на свою 50-летнюю жену в квартире на улице Тина в столичном районе Кесклинн.
16 июля 33-летний мужчина напал на свою бывшую жену в квартире на Пярнуском шоссе в Нымме. Когда прибыла полиция, мужчина скрылся с места происшествия.
15 июля в Маарду пьяный 36-летний мужчина напал на свою спутницу жизни. Во время конфликта в доме также находились несовершеннолетние дети. Когда прибыла полиция, мужчина скрылся с места происшествия.
16 июля в волости Куусалу во время совместного употребления алкоголя между супругами произошел конфликт, в результате которого пострадала 56-летняя женщина.
15 июля в полицию поступило сообщение о том, что в волости Йыгева 40-летний мужчина напал на свою 33-летнюю жену.
14 июля в Тартуской волости 28-летний мужчина напал на свою 23-летнюю спутницу жизни.
14 июля в полицию поступило сообщение о том, что 42-летний мужчина напал на 52-летнюю женщину, проживающую в той же квартире в городе Вильянди. Полиция задержала мужчину.
15 июля в полицию поступило сообщение о том, что 30-летний мужчина избил свою спутницу жизни в квартире на улице Партизани в Нарве.
15 июля в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний мужчина избил свою супругу в квартире на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве. Полиция задержала нападавшего.
16 июля в полицию поступило сообщение о том, что 35-летний мужчина избил свою спутницу жизни в квартире на улице Альтсерва в Ахтме, Кохтла-Ярве.
17 июля в полицию поступило сообщение о том, что 34-летний мужчина избил свою спутницу жизни в деревне Карьямаа. Полиция задержала мужчину.
Точные обстоятельства части произошедших случаев полиция выяснит в рамках уголовного производства.
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