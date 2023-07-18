ВИДЕО | Бразильские страсти: президент футбольного клуба соблазнил жену судьи, отомстив за финал чемпионата штата

Как сообщает журналист Лео Диас, видеокамера одного из ночных клубов засняла, как Сержио Сантос Родригес на танцполе целует Тассиану Валим – зампредседателя комиссии по семейному праву отделения Бразильской коллегии адвокатов в штате Минас-Жерайс, а также супругу судьи Фелипе Лимы.

Этот рефери работал на финале чемпионата штата Минас-Жерайс в апреле 2022 года. Игра завершилась поражением „Крузейро“ от „Атлетико Минейро“ (1:3). Как отмечает Metropoles, последний из голов был забит со спорного пенальти – его реализовал звездный нападающий Халк, сделавший тогда дубль. Родригес тогда был очень недоволен судейством Лимы.

Флирт президента „лис“ и жены арбитра попал на камеры 15 июня этого года. Отмечается, что месть Лиме могла быть одной из причин, по которой Сержио Сантос Родригес решил начать роман с Тассианой Валим.

Президент „Крузейро“ танцует с супругой судьи:

Отметим, что 40-летний президент „Крузейро“ женат, у него трое детей, одному из которых два месяца.

Сообщается, что президент „Крузейро“ тоже женат. У него трое детей, причем меньшему всего два месяца.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.