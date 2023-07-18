ВИДЕО | Бразильские страсти: президент футбольного клуба соблазнил жену судьи, отомстив за финал чемпионата штата
Президент футбольного клуба „Крузейро“ Сантос Родригес соблазнил жену футбольного арбитра Фелипе Лимы в одном из ночных клубов. Предполагается, что это месть за судейство финала штата 2022 года между „Крузейро“ и „Атлетико Минейро“, сообщает журналист Лео Диас в своей социальной сети.
Как сообщает журналист Лео Диас, видеокамера одного из ночных клубов засняла, как Сержио Сантос Родригес на танцполе целует Тассиану Валим – зампредседателя комиссии по семейному праву отделения Бразильской коллегии адвокатов в штате Минас-Жерайс, а также супругу судьи Фелипе Лимы.
Этот рефери работал на финале чемпионата штата Минас-Жерайс в апреле 2022 года. Игра завершилась поражением „Крузейро“ от „Атлетико Минейро“ (1:3). Как отмечает Metropoles, последний из голов был забит со спорного пенальти – его реализовал звездный нападающий Халк, сделавший тогда дубль. Родригес тогда был очень недоволен судейством Лимы.
Флирт президента „лис“ и жены арбитра попал на камеры 15 июня этого года. Отмечается, что месть Лиме могла быть одной из причин, по которой Сержио Сантос Родригес решил начать роман с Тассианой Валим.
Президент „Крузейро“ танцует с супругой судьи:
Отметим, что 40-летний президент „Крузейро“ женат, у него трое детей, одному из которых два месяца.
Сообщается, что президент „Крузейро“ тоже женат. У него трое детей, причем меньшему всего два месяца.
Источник: „Sports.ru“
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