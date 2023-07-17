„Ответ со стороны России будет“. Путин провел открытое совещание в связи со взрывом на Крымском мосту

Президент, открывая совещание, заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на мосту. Он также дал поручение ФСБ и Следственному комитету „детально разобраться в случившемся“.

Путин также назвал произошедшее „террористическим актом киевского режима“ и „бессмысленным преступлением“, добавив, что Крымский мост „давно не используется“ для военных перевозок.

„Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения“, — сказал Путин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая президенту о ситуации на месте, заявил, что опоры моста не были повреждены, но что один автомобильный пролет разрушен и не подлежит восстановлению.

Хуснуллин сказал, что реверсивное автомобильное движение по мосту, вероятно, будет возобновлено уже к концу суток. По его словам, полноценное двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, а по второй стороне — в ноябре.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, пообещал, что очередь из автомобилей на Керченской паромной переправе будет ликвидирована в течение суток.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В результате инцидента погибли два человека, 14-летняя девочка получила ранения. Автомобильное движение по мосту было полностью прервано.

Украина официально не подтверждала причастность ко взрыву. При этом источники „Медузы“ и других изданий в украинской разведке и СБУ заявляли, что взрыв был совместной операцией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины.

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